Rihanna iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni koleksiyonunu tanıttı

FENTY KAPANIYOR, SAVAGE X BÜYÜYOR

Pandemi, özellikle satışları fiziksel mağazalara bağlı olan birçok markayı sarsarken, Savage X Fenty markası Kehlani, Megan thee Stallion gibi yüksek profilli influencer'lara yapılan büyük bir pazarlama harcaması sayesinde online satışları artırdı. Tabii ki markanın sahibi Rihanna, çevrimiçi etkileşim seviyelerini yükseltme söz konusu olduğunda başarılı bir yıldız. Markasının tanıtımı için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçmekten çekinmiyor.