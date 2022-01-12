Rihanna ile ASAP Rocky paparazzilerin ilgi odağı

ASAP Rocky, daha önce GQ dergisine verdiğ röportajda ilişkisiyle ilgili konuşmuş ve Rihanna'yı "Hayatımın aşkı" olarak tanımlamıştı.



Gerçek adı Rakim Nakache Mayers olan ASAP Rocky, bekar olmaktan çok bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etmişti.