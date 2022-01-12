Rihanna ile ASAP Rocky paparazzilerin ilgi odağı

Haberler - ntv.com.tr 12.01.2022 - 12:44 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 12:46
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Ortadoğu'nun en zengin 12'nci ailesinin veliahtı olan Suudi iş insanı Hassan Jemaal ile üç yıllık ilişkisini bitirdikten sonra rap şarkıcısı ASAP Rocky geçen yıl yaz aylarında ilişki yaşamaya başladı.
33 yaşındaki çift, dün Santa Monica'da en sevdikleri restoran olan Giorgio Baldi'de akşam yemeği yedi.
Çift, yemek çıkışında paparazzilerin ilgi odağı oldu. Kamera ışıkları ikiliyi rahatsız etti.
İkili, ilginç stilleriyle dikkat çekti. Rihanna, Balenciaga imzalı yeleği ve eşarbıyla objektiflere yansırken, ASAP Rocky, hem bere hem maske özelliği taşıyan başlığıyla dikkatleri üzerine çekti.
Rihanna ile ASAP Rocky çifti, basın mensuplarıyla konuşmadan araçlarına bindi.
ASAP Rocky, daha önce GQ dergisine verdiğ röportajda ilişkisiyle ilgili konuşmuş ve Rihanna'yı "Hayatımın aşkı" olarak tanımlamıştı.
Gerçek adı Rakim Nakache Mayers olan ASAP Rocky, bekar olmaktan çok bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etmişti.