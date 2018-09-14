Rihanna kanser hastası çocuklara yardım gecesi düzenledi
ntv.com.tr
Rihanna, kanser hastası çocuklar için kurduğu Clara Lionel Vakfı yararına düzenlediği Diamond Ball etkinliğinin yıldızı oldu.
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Rihanna’nın kanser hastası çocuklara destek olma amacıyla kurduğu Clara Lionel Vakfı yararına her yıl Diamond Ball düzenleniyor.
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2018 Diamond Ball, dün gece New York’taki Cipriani Wall Street Restaurant’da düzenlendi.
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30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının 2012 yılında kurduğu vakfa destek için düzenlenen gecenin yıldızı Rihanna oldu.
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Rihanna, gecede bir de konuşma yaptı.
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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yardım gecesinde Rihanna, Alexis Mabille Couture tasarımı elbisesiyle göz doldurdu.
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Kıyafetini Chopard mücevherleriyle tamamlayan ünlü şarkıcı, gecenin ilgi odağı oldu.
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Issa Rae’nin sunduğu gecede Childish Gambino ve DJ Mustard sahne aldı.
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8Rihanna, gece boyunca müziğin ritmine kendini kaptırdı.
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9İşte Rihanna’nın davet ettiği Diamond Ball’a katılan ünlüler...
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10Candice Swanepoel
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11Tiffany Haddish
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12Paris Hilton ve Nicky Hilton Rothschild
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13Childish Gambino
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14Joan Smalls
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15Molly Constable
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16ASAP Rocky
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17Issa Rae ve Donald Glover
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18Justine Skye
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19DJ Mustard
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20Melii
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21Jasmine Sanders
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22Childish Gambino