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Rihanna kanser hastası çocuklara yardım gecesi düzenledi

ntv.com.tr

Rihanna, kanser hastası çocuklar için kurduğu Clara Lionel Vakfı yararına düzenlediği Diamond Ball etkinliğinin yıldızı oldu.

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    Rihanna’nın kanser hastası çocuklara destek olma amacıyla kurduğu Clara Lionel Vakfı yararına her yıl Diamond Ball düzenleniyor.

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    2018 Diamond Ball, dün gece New York’taki Cipriani Wall Street Restaurant’da düzenlendi.

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    30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının 2012 yılında kurduğu vakfa destek için düzenlenen gecenin yıldızı Rihanna oldu.

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    Rihanna, gecede bir de konuşma yaptı.

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    Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yardım gecesinde Rihanna, Alexis Mabille Couture tasarımı elbisesiyle göz doldurdu.

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    Kıyafetini Chopard mücevherleriyle tamamlayan ünlü şarkıcı, gecenin ilgi odağı oldu.

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    Issa Rae’nin sunduğu gecede Childish Gambino ve DJ Mustard sahne aldı.

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    Rihanna, gece boyunca müziğin ritmine kendini kaptırdı.
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    İşte Rihanna’nın davet ettiği Diamond Ball’a katılan ünlüler...
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    Candice Swanepoel
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    Tiffany Haddish
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    Paris Hilton ve Nicky Hilton Rothschild
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    Childish Gambino
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    Joan Smalls
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    Molly Constable
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    ASAP Rocky
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    Issa Rae ve Donald Glover
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    Justine Skye
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    DJ Mustard
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    Melii
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    Jasmine Sanders
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    Childish Gambino
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