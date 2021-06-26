Rihanna kimliği olmadığı için bara alınmadı

Kimliği olmadığı için içeri girmesine izin verilmeyen Rihanna ve A$AP Rocky bir süre güvenliklerle tartıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası bir kullanıcı, "Rihanna'nın bara girmesi engellenmeye çalışılıyor. Gülmekten ölüyorum, bunlar kimin adamları?" dedi.

Rihanna'nın hayranlarının çoğu, böyle tanınmış bir ünlünün kimliği olmadığı için incelenmesinin 'komik' olarak tanımladı.





