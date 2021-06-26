Rihanna kimliği olmadığı için bara alınmadı

Yıldız şarkıcı Rihanna'nın kimliği olmadığı için bir bara girmesine izin verilmedi. Rihanna'nın sevgilisi A$AP Rocky güvenlik görevlileriyle tartıştı.

26.06.2021 - 12:11

Rihanna kimliği olmadığı için bara alınmadı - 1
Albüm satışları dünya çapında 250 milyonu aşan Rihanna, sevgilisi A$AP Rocky'le birlikte New York şehrindeki bir bara girmeye çalışırken görüntülendi.


Rihanna kimliği olmadığı için bara alınmadı - 2
Kimliği olmadığı için içeri girmesine izin verilmeyen Rihanna ve A$AP Rocky bir süre güvenliklerle tartıştı.


Rihanna kimliği olmadığı için bara alınmadı - 3
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası bir kullanıcı, "Rihanna'nın bara girmesi engellenmeye çalışılıyor. Gülmekten ölüyorum, bunlar kimin adamları?" dedi.


Rihanna kimliği olmadığı için bara alınmadı - 4
Rihanna'nın hayranlarının çoğu, böyle tanınmış bir ünlünün kimliği olmadığı için incelenmesinin 'komik' olarak tanımladı.


Rihanna kimliği olmadığı için bara alınmadı - 5
Çift aynı gece New York'taki bir restoran çıkışında böyle görüntülenmişti.

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