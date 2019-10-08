Rihanna kitap çıkardı: The Rihanna Book
ntv.com.tr
Rihanna, görsel otobiyografi türünde bir kitap çıkardı. Rihanna’nın hayatından kesitler sunan The Rihanna Book adlı kitabın, klasik basımın yanı sıra sınırlı sayıda üretilen lüks ve ultra lüks versiyonları da var.
-
1
Rihanna, müzik, sinema ve modanın ardından kitap dünyasına girdi. 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, The Rihanna Book (Rihanna Kitabı) adını verdiği kitabını dün ABD’de piyasaya çıkardı.
-
2
Görsel otobiyografi kitabı özelliği taşıyan 504 sayfalık The Rihanna Book, ünlü sanatçının kariyerinin bir özetini sunan 1000 fotoğrafı içeriyor.
-
3
Kitap, Riri lakaplı ünlü şarkıcının Barbados’taki çocukluğundan dünya turnesine, sıra dışı moda gösterilerinden ailesi ve arkadaşlarıyla özel anlarına, sahne arkası görüntülerine kadar pek çok kareyi içeriyor.
-
4
Rihanna, kitabıyla ilgili, “İnanılmaz fotoğraflardan oluşan koleksiyonu sizinle paylaştığım için çok heyecanlıyım. Katkıda bulunan yetenekli fotoğrafçılara ve ressamlara minnettarım. Bu kitap üzerinde bel yıldan uzun bir zamandır çalışıyoruz ve sonunda bunu herkesle paylaştığım için çok mutluyum” dedi.
-
5
175 dolara satılan kitap, dünyada 10 Ekim’de piyasaya çıkıyor.
-
6Kitap, klasik Rihanna vesiyonunun yanında, Rihanna: Fenty x Phaeton, Rihanna tarafından özel olarak imzalanan Rihanna: Luxury Supreme ve Rihanna: Ultra Luxury Supreme isimli üç farklı sınırlı üretim versiyonuyla yayınlanacak.
-
7
Sadece 10 adet üretilen Rihanna: Ultra Luxury Supreme edisyonundan biri, bu yılki Diamond Ball'da 110 bin dolara açık artırmayı kazanan Cardi B tarafından satın alındı.