Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor

Rihanna, geçen yıl 13,8 milyon dolara satın aldığı lüks malikanesini 80 bin dolara kiraya veriyor. İşte Rihanna'nın aynı zamanda komşu olduğu evin özellikleri...

ntv.com.tr 13.07.2021 - 10:36

Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 1

Ünlü şarkıcı Rihanna, Beverly Hills’teki malikanesine kiracı arıyor. Ancak bu lüks mülkü kiralamanın bedeli bir hayli yüksek.

Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 2

33 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, evini, aylığı 80 bin dolardan kiraya verecek.

Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 3

EVİ KİRALAYAN, RIHANNA'YA DA KOMŞU OLACAK

Kendisi bir yan evde oturan Rihanna’nın kiraya vermek istediği evinin yakınında Paul McCartney gibi ünlü yıldızlar da yaşıyor.

Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 4

700 metrekare büyüklüğündeki evin yedi yatak odası ve yedi banyosu bulunuyor.

Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 5

13,8 MİLYON DOLARLIK EV

Terası, havuzu, spa’sı, spor salonu olan evi Rihanna geçen yıl 13,8 milyon dolara satın almıştı.

Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 6

Malikanenin önceki sahibi, I Dream of Jeannie dizisinin yaratıcısı Sidney Sheldon‘ın kızıydı.

Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 7

İşte Rihanna’nın kiralık ilanı çıkardığı lüks malikanesinin fotoğrafları...

Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 8
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 9
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 10
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 11
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 12
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 13
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 14
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 15
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 16
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 17
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 18
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 19
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 20
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor - 21

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