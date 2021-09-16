Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu

Aralarında Justin Bieber ile eşi Hailey Baldwin, Madonna, Rihanna ve A$AP Rocky gibi isimlerin yer aldığı ünlüler, müzik yapımcısı Scooter Braun'un New York'ta düzenlediği akşam yemeğinde buluştu.

ntv.com.tr 16.09.2021 - 09:56 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 09:57

Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 1

En son 2021 MET Gala'da buluşan dünyaca ünlü yıldız isimler plak şirketi sahibi, müzik yapımcısı Scooter Braun’un New York’ta verdiği akşam yemeği davetinde bir araya geldi.

Carbone Restaurant’da gerçekleşen buluşmada Justin Bieber ile eşi Hailey Baldwin, Madonna, Rihanna ve sevgilisi A$AP Rocky gibi isimler yer aldı.

Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 2

Rihanna, restorana girişte ve çıkışta farklı görünümüyle objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı yemeğe girişte başına taktığı ipek eşarpla dikkat çekti.

Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 3

‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, fotoğrafçı Steven Klein ile kol kola yürüyerek geceden ayrıldı. Siyah ve mavi desenli elbise tercih eden Madonna’nın omuzlarında Louis Vuitton şalı vardı.

Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 4

İşte geceden yansıyan diğer kareler ve yemeğe katılan diğer isimler...

Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 5
Rihanna
Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 6
Hailey Baldwin
Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 7
Justin Bieber
Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 8
A$AP Rocky
Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 9
Ed Sheeran
Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 10
Hailey Baldwin
Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 11
Justin Bieber
Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 12
Quavo
Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu - 13
Offset

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