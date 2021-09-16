Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu

ntv.com.tr 16.09.2021 - 09:56 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 09:57
En son 2021 MET Gala'da buluşan dünyaca ünlü yıldız isimler plak şirketi sahibi, müzik yapımcısı Scooter Braun’un New York’ta verdiği akşam yemeği davetinde bir araya geldi.
Carbone Restaurant’da gerçekleşen buluşmada Justin Bieber ile eşi Hailey Baldwin, Madonna, Rihanna ve sevgilisi A$AP Rocky gibi isimler yer aldı.
Rihanna, restorana girişte ve çıkışta farklı görünümüyle objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı yemeğe girişte başına taktığı ipek eşarpla dikkat çekti.
‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, fotoğrafçı Steven Klein ile kol kola yürüyerek geceden ayrıldı. Siyah ve mavi desenli elbise tercih eden Madonna’nın omuzlarında Louis Vuitton şalı vardı.
İşte geceden yansıyan diğer kareler ve yemeğe katılan diğer isimler...