Rihanna, Madonna ve Justin Bieber yemekte buluştu

En son 2021 MET Gala'da buluşan dünyaca ünlü yıldız isimler plak şirketi sahibi, müzik yapımcısı Scooter Braun’un New York’ta verdiği akşam yemeği davetinde bir araya geldi.

Carbone Restaurant’da gerçekleşen buluşmada Justin Bieber ile eşi Hailey Baldwin, Madonna, Rihanna ve sevgilisi A$AP Rocky gibi isimler yer aldı.