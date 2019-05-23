Rihanna Paris’te mağaza açtı
ntv.com.tr
Moda alanında kendi markasıyla başarılı bir girişimcilik örneği sergileyen Rihanna, Paris'teki mağazası için açılış partisi verdi. Rihanna, mağaza açılışıyla ilgili, "Bu tarihi bir an" ifadesini kullandı.
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Müzik ve sinema alanlarındaki başarısının yanı sıra moda dünyasındaki girişimciliğinde de başarıyı yakalayan Rihanna, Paris’te mağaza açtı.
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31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, markası Fenty aracılığıyla LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton şirketiyle işbirliği yaptı.
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Paris’teki mağazası için bir açılış partisi verdi. Partide Balmain’in yaratıcı yönetmeni Olivier Rousteing de yer aldı.
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Parti boyunca Rihanna, koleksiyonunda yer alan hazır giyim, ayakkabı, aksesuar ve gözlük ürünlerini tanıttı.
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“Bu tarihi bir an” diyen Rihanna, Paris’te mağaza açmasını, “Benim için ve benim neslim için bu harika bir adım” ifadesini kullandı.