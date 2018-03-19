Rihanna Snapchat’in değerini düşürdü
ntv.com.tr
Ünlü şarkıcı Rihanna, yayınladığı reklam, kadına yönelik şiddete özendirdiği için Snapchat’i kullanmayın çağrısı yapınca şirket borsada 800 milyon dolar değer kaybetti.
-
1
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yaptığı çağrıyla Snapchat şirketini finansal olarak zora soktu.
-
2
Şirketin değerinin 15 Mart’ta ortalama yüzde 4, bir gün sonra da yüzde 1 daha değer kaybettiği öğrenildi. Şirketin borsadaki kaybının 800 milyon dolara yakın olduğu belirtildi.
-
3
30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Snapchat'in kullanıcılar için kendisine yönelik rahatsız edici bir reklam göstermesinden sonra Snapchat'i bir Instagram hikayesiyle kınamıştı.
-
4
Rihanna ve Chris Brown’un yer aldığı bir oyunun reklamında kadına şiddete özendiren “Rihanna’ya tokat” ibaresi yer alıyordu.
-
5
Uygulama içinde yayınlanan reklamda kullanıcılara "Rihanna’yı tokatlamayı mı, yoksa Chris Brown’ı yumruklamayı mı tercih edersin?" sorusu soruluyordu.
-
6
Pek çok kişi tarafından uygunsuz bulunan ve eleştiri alan reklam için Snapchat, Rihanna’dan özür dilemiş ve reklamı kaldırdığını duyurmuştu.
-
7
Rihanna gibi bir diğer ünlü Kylie Jenner da geçen ay, artık Snapchat kullanmadığını söyleyince, şirket 1,3 milyar dolar değer kaybetmişti.