Rihanna Suudi milyarder Hassan Jemeel'den ayrıldı

Ünlü şarkıcı Rihanna’nın Suudi milyarder Hassan Jameel aşkı bitti. 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcıyla 31 yaşındaki Arap iş insanının gizlilik içinde yürüttükleri ilişkilerinin bitme nedeni bilinmiyor.
İlk olarak 2017’de birlikte görüntülenen ve ardından ilişkilerini doğrulayan ikili, yan yana hiç basının karşısına çıkmadı, kırmızı halıda poz vermedi. Sık sık tatile çıkan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu.
Rihanna ve Ortadoğu’nun en zengin 12’nci ailesinin veliahtı olan Hassan Jemaal çifti, 2018 ortalarında ayrılmış, ardından tekrar barışmıştı. Ünlü şarkıcı, üç ay önce Vogue dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olmak istediğini ve gelinliğini bile seçtiğini söylemişti.
Geçen yıl Jameel ile nişanlandığı haberleri çıkan Rihanna, E! kanalının sunucularından Morgan Stewart'ın sosyal medya hesabında paylaştığı ve kendisiyle ilgili "Bir nişan görüyorum ve muhtemelen bir de bebek" dediği videoyu beğenmiş, bu da ünlü şarkıcı ile sevgilisinin nişanlandığı iddialarını güçlendirmişti.
Müziği kadar özel hayatıyla da hep gündemde olan Rihanna’nın aşk hayatı Hassan Jemaal’den önce de oldukça renkliydi. Aşk defteri kabarık olan Riri’nin hayatına pek çok ünlü isim girdi. İşte Rihanna’nın Hassan Jemaal’den önceki sevgilileri...