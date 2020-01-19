Rihanna Suudi milyarder Hassan Jemeel'den ayrıldı

Geçen yıl Jameel ile nişanlandığı haberleri çıkan Rihanna, E! kanalının sunucularından Morgan Stewart'ın sosyal medya hesabında paylaştığı ve kendisiyle ilgili "Bir nişan görüyorum ve muhtemelen bir de bebek" dediği videoyu beğenmiş, bu da ünlü şarkıcı ile sevgilisinin nişanlandığı iddialarını güçlendirmişti.