Rihanna üç boyutlu iç çamaşırı defilesi hazırlıyor
ntv.com.tr
Rihanna'nın iççamaşırı markasının 2018 koleksiyonu için New York Moda Haftası kapsamında yapacağı defile merakla bekleniyor. Hazırlanan şov için için 'üç boyutlu bir deneyim' tanımlaması yapılıyor.
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Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, müziğin yanı sıra moda alanında da kariyerini ilerletiyor.
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New York Moda Haftası’nda kendi iç çamaşırı markasının defilesine hazırlanan Rihanna’nın yeni koleksiyonu kadar nasıl bir şov hazırlayacağı da merak konusu.
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New York Moda Haftası’nda kendi iç çamaşırı markasının defilesine hazırlanan Rihanna’nın yeni koleksiyonu kadar nasıl bir şov hazırlayacağı da merak konusu.
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Rihanna, geçen yıl Fenty x Puma Sonbahar-Kış 2017-2018 koleksiyonunu Paris Moda Haftası kapsamında hazırladığı defileyle tanıtmıştı.
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Rihanna, büyük ses getiren üniversite temalı defilesinin sonunda podyuma çıkarak moda takipçilerini selamlamıştı.
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Bu yılki defilede, Rihanna’nın tanıtım için giyip poz verdiği koleksiyon parçalarıyla podyuma çıkıp çıkmayacağı merak konusu.