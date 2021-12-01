Rihanna 'Ulusal Kahraman' nişanını aldı

"İLİKLERİMİZE KADAR GURURLUYUZ"

Rihanna, “Bu, hayatım boyunca asla unutmayacağım bir gün. Aynı zamanda geleceğini hiç göremediğim bir gün” dedi.

“Barbadoslular gururlu insanlardır, biliyor musunuz? Muhtemelen benim bildiğim en gururlu halkız” diyen Rihanna, “Dünyada nereye gidersem gideyim bu gururu taşıyacağım. Nereye gittiğimizin önemi yok, dünya Barbadosluların iliklerine kadar gururlu olduğunu öğrenecek” sözlerini kullandı.