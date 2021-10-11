Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı

Rihanna, marka değerini 1 milyar doların üstüne çıkarmayı başardığı iç çamaşırı markası Savage X Fenty için bir kez daha kamera karşısına geçerek, yeni koleksiyonunu kendi tanıttı.

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 09:41

Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı - 1

KENDİ GİYİP TANITTI

Rihanna, iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin yeni koleksiyonunu kendi tanıttı.

Markanın 4,5 milyon takipçili Instagram sayfasına üç yeni fotoğraf koyan Barbadoslu şarkıcı, ‘kedi kadın’ kostümü şeklinde tasarlanan iç çamaşırıyla bir gökdelenin penceresinde görülüyor.

Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı - 2

33 yaşındaki şarkıcının yer aldığı paylaşımda, “Kendiniz bir manzaraysanız manzarayı engelleyemezsiniz” mesajına yer verildi.

Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı - 3

Fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı - 4

MAĞAZADA SATILACAK

Ünlü şarkıcı, markası için yeni yatırımlara devam ediyor. Rihanna, 2021 yılı başında değeri 1 milyar dolara ulaşan Savage X Fenty iç çamaşırı markası için gelecek yıl fiziki mağazalar açıyor. İç çamaşırlarının satışı bugüne dek sadece internet üzerinden yapılmıştı.

Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı - 5
Markanın pazarlama ve tasarım yöneticisi Christiane Pendarvis, geçen hafta Business Insider’a konuşarak, gelecek yıl ABD’de mağaza açma kararlarının kesin olduğunu belirtmişti. ABD’de hangi şehirlerde mağaza açılacağını açıklamayan Pendarvis, yakın gelecekte Avrupa’da da mağaza girişimlerinin olacağını duyurmuştu. Pendarvis, bu kararı almalarında, müşterilerin online alışverişte kendilerini rahat hissetmemelerinin” etkili olduğunu anlatmıştı.
Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı - 6

PANDEMİDE DAHA DA BÜYÜDÜ

Rihanna’nın 2018’de açtığı Savage X Fenty markası, geçen yıl yüzde 200 büyüme ile 1 milyar dolarlık değere ulaştı. 1,7 milyar dolarlık servete sahip olan Rihanna’nın markasından elde ettiği gelir 270 milyon dolar oldu.

Pandemi, özellikle satışları fiziksel mağazalara bağlı olan birçok markayı sarsarken, online satış yapan Savage X Fenty’nin büyümesini sağlamıştı. Büyümede Kehlani, Megan Thee Stallion gibi yüksek profilli influencer'lara yapılan büyük bir pazarlama harcamasının etkili olduğu düşünülürken, markanın sahibi Rihanna’nın da tanıtım için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçmekten çekinmemesi yadsınamaz bir etki yarattı.

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