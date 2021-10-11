Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı

PANDEMİDE DAHA DA BÜYÜDÜ

Rihanna’nın 2018’de açtığı Savage X Fenty markası, geçen yıl yüzde 200 büyüme ile 1 milyar dolarlık değere ulaştı. 1,7 milyar dolarlık servete sahip olan Rihanna’nın markasından elde ettiği gelir 270 milyon dolar oldu.

Pandemi, özellikle satışları fiziksel mağazalara bağlı olan birçok markayı sarsarken, online satış yapan Savage X Fenty’nin büyümesini sağlamıştı. Büyümede Kehlani, Megan Thee Stallion gibi yüksek profilli influencer'lara yapılan büyük bir pazarlama harcamasının etkili olduğu düşünülürken, markanın sahibi Rihanna’nın da tanıtım için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçmekten çekinmemesi yadsınamaz bir etki yarattı.