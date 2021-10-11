Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 09:41
KENDİ GİYİP TANITTI
Rihanna, iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin yeni koleksiyonunu kendi tanıttı.
Markanın 4,5 milyon takipçili Instagram sayfasına üç yeni fotoğraf koyan Barbadoslu şarkıcı, ‘kedi kadın’ kostümü şeklinde tasarlanan iç çamaşırıyla bir gökdelenin penceresinde görülüyor.
33 yaşındaki şarkıcının yer aldığı paylaşımda, “Kendiniz bir manzaraysanız manzarayı engelleyemezsiniz” mesajına yer verildi.
Fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
MAĞAZADA SATILACAK
Ünlü şarkıcı, markası için yeni yatırımlara devam ediyor. Rihanna, 2021 yılı başında değeri 1 milyar dolara ulaşan Savage X Fenty iç çamaşırı markası için gelecek yıl fiziki mağazalar açıyor. İç çamaşırlarının satışı bugüne dek sadece internet üzerinden yapılmıştı.
PANDEMİDE DAHA DA BÜYÜDÜ
Rihanna’nın 2018’de açtığı Savage X Fenty markası, geçen yıl yüzde 200 büyüme ile 1 milyar dolarlık değere ulaştı. 1,7 milyar dolarlık servete sahip olan Rihanna’nın markasından elde ettiği gelir 270 milyon dolar oldu.
Pandemi, özellikle satışları fiziksel mağazalara bağlı olan birçok markayı sarsarken, online satış yapan Savage X Fenty’nin büyümesini sağlamıştı. Büyümede Kehlani, Megan Thee Stallion gibi yüksek profilli influencer'lara yapılan büyük bir pazarlama harcamasının etkili olduğu düşünülürken, markanın sahibi Rihanna’nın da tanıtım için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçmekten çekinmemesi yadsınamaz bir etki yarattı.