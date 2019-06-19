Rihanna yeni mağazasının açılışında
ntv.com.tr
Müzikteki başarısını moda alanında da sürdüren Rihanna, New York'taki Fenty mağazası için açılış partisi düzenledi.
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Ünlü şarkıcı Rihanna, moda dünyasındaki yerini git gide sağlamlaştırıyor.
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31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, kendi markası Fenty’nin New York’taki pop-up mağazası için açılış partisi düzenledi.
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Rihanna, açılışa neon pembesi bir elbiseyle katıldı.
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Ünlü şarkıcı, açılışta yeni Fenty koleksiyonunu da tanıttı.
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Rihanna, ilk Fenty mağazasını Paris’te açmıştı.
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Rihanna'nın enty mağazası açılışında, Orange is the New Black dizisinin yıldızı Dascha Polanco ile Marc Jacobs’un eşi Char Defrancesco da yer aldı.
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