Rihanna'dan canlı yayında Kevin Durant gafı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Instagram'da yaptığı canlı yayına katılan Kevin Durant'a takılmak isterken büyük bir gafa izma attı. Barbadoslu şarkıcı corona virüse yakanan NBA yıldızı için "Burada olmasına izin var mı? Maske takmalı mıyım?" dedi.

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31.03.2020 - 15:10





Dünyana 750 binden fazla insanı etkileyen corona virüs salgını, ünlüleri de evlerine kapattı. Sosyal izolasyon döneminde zaman zaman canlı yayınlar yaparak takipçilerine seslenen ünlü isimlerden biri de şarkıcı Rihanna oldu.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna , Instagram hesabından yaptığı canlı yayınına Kevin Durant'ın katıldığını görünce, büyük bir gaf yaptı.





Geçtiğimiz günlerde corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Kevin Durant 'ın yayınına katıldığını gören Rihanna, "KD'nin burada olmasına izin var mı, bu yayında maske takmalı mıyım?" diyerek dalga geçti. Söylediği sözlerin yanlış anlaşılacağını düşünen ünlü şarkıcı, Kevin Durant'ın gönlünü şu sözlerle aldı: Şaka bir yana, geçmiş olsun Kevin Durant.





Rihanna'nın sözlerine "Sen nerelerdesin? Hiç ortalarda görünmüyorsun" diyerek cevap veren Durant, "ABD'deyim nerede olacağım, son iki yıldır buradayım" cevabını aldı.

İkili en son Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers arasında 2017'de oynanan NBA finallerinde karşı karşıya gelmişti. NBA Finalleri 1. maçı sırasında Durant ile Rihanna tanışmış ve bir süre sohbet etmişti.