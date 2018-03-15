Rihanna’dan Snapchat’e kadına yönelik şiddet eleştirisi
ntv.com.tr
Barbados’lu pop yıldızı Rihanna, eski erkek arkadaşı rapçi Chris Brown’un 2009 yılında kendisine uyguladığı şiddetle dalga geçen Snapchat reklamını kınadı. Sosyal medya şirketi, 29 yaşındaki müzisyenden özür diledi.
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Fotoğraf ve video mesajlaşma uygulaması Snapchat iki gün önce Rihanna ve Chris Brown’un görül düğü bir mobil oyun reklamını yayınlayarak, kullanıcılarına “Rihanna’yı tokatlamayı mı yoksa Chris’e yumruk atmayı mı tercih edersin edersin?” diye sordu.
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Ancak 2009 yılında eski erkek arkadaşı Chris Brown’ın fiziksel şiddertine maruz Rihanna, Snapchat’i kadına şiddeti özendirdiği ve kendi başına gelen olaya saygısızca davranıldığı için kınadı.
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Düşüncelerini Instagram hesabından paylaşan 29 yaşındaki şarkıcı şu ifadeleri kullandı:
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“Buna seve seve cahillik demek isterdim, ama o kadar aptal olmadığınızı biliyorum! Aile içi şiddet mağdurlarını utandırmak ve bu olguyla dalga geçmek için para harcadınız."
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"KENDİNİZDEN UTANIN!"
"Tepkim, kişisel hislerimle alakalı değil, çünkü bundan utanmıyorum. Ancak siz, beni, aile içi şiddet mağduru tüm kadınları, çocukları ve erkekleri ortaya atarak, bizi aşağıladınız. Kendinizden utanın!”
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Yaşananların ardından Snatchap özür diledi, ancak Barbadoslu şarkıcının bunu kabul etmediği öğrenildi.
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Sosyal medya şirketinin sözcüsü, mobil oyunun kendileriyle alakalı olmadığını ve reklamın derhal geri çekildiğini belirtti:
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“Bu reklam gerçekten iğrenç ve asla bizim platformumuzda yayınlanmamalıydı. Böyle korkunç bir hatayı yaptığımız için üzgünüz. Tekrar yaşanmayacağından emin olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
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92009 yılında ABD'li şarkıcı Chris Brown'un Rihanna'ya arabada şiddet uygulaması ve ardından yayınlanan görüntüler büyük bir yankı uyandırmıştı.
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Olayın ardından 29 yaşındaki rapçi beş yıl boyunca gözetim altında tutulmak kaydıyla şartlı tahliye olmuş, kamu hizmeti cezası almıştı.