Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm

Rihanna, sosyal medyada omlet, pizza gibi yiyeceklere benzetilen, bol bol caps'lerinin üretilip alay konusu edildiği MET Gala 2015 kıyafeti hakkında yıllar sonra itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı kendini palyaço gibi hissettiğini söyleyerek, "Herkes bana gülecek diye düşündüm" ifadesini kullandı.

ntv.com.tr 31.07.2020 - 09:10

Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm - 1

Rihanna, 2015 MET Gala’daki kıyafetiyle ilgili yıllar sonra konuştu.

Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm - 2

32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Guo Pei imzalı elbisesiyle o yıl Vogue dergisinin de kapağını süslemişti ancak kıyafeti sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm - 3
Rihanna’nın, Metropolitan Museum of Art'ın, Costume Institute adlı kanadı yararına düzenlenen yardım galasındaki kıyafeti en çok sahanda yumurtaya, pizzaya benzetilmiş, sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının fotoğraflarında çeşitli oynamalarla komik görseller yaratmıştı.
Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm - 4
Galadan beş yıl sonra Rihanna, elbiseyle ilgili hislerini anlattı. Ünlü şarkıcı, elbiseyle kendini ‘palyaço’ gibi hissettiğini itiraf etti.
Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm - 5

Access dergisine konuşan Riri, “Otomobilden indiğimde çok korktuğumu hatırlıyorum, çünkü çok abartılı olduğumu hissediyordum. Kırmızı halının önünden otomobille geçerken kıyafetleri görüyordum” dedi.

Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm - 6

2015 yılının MET Gala’sına girerken, kendi kendine, “Aman Tanrım, ben bir palyaçoyum, insanlar bana gülecekler diye düşündüm. Bu çok fazla” şeklinde hissettiğini itiraf eden Rihanna, sonraki yıllarda MET Gala’ların en beğenilen isimleri arasına girdi.

Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm - 7
RIHANNA'NIN YIL YIL MET GALA KIYAFETLERİ
Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm - 8
MET GALA'LARIN GELMİŞ GEÇMİŞ EN UNUTULMAZ KIYAFETLERİ
Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm - 9
Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm - 10

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