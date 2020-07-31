Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm

2015 yılının MET Gala’sına girerken, kendi kendine, “Aman Tanrım, ben bir palyaçoyum, insanlar bana gülecekler diye düşündüm. Bu çok fazla” şeklinde hissettiğini itiraf eden Rihanna, sonraki yıllarda MET Gala’ların en beğenilen isimleri arasına girdi.