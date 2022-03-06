Rihanna'nın alışılmışa meydan okuyan hamilelik stili

Haberler - ntv.com.tr 06.03.2022 - 14:52 | Son Güncelleme : 06.03.2022 - 14:55
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz şubat ayında sürpriz bir haber vererek bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky (33) ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu.
Hamileliğini bir süre saklamayı başaran 34 yaşındaki şarkıcının paylaştığı hamilelik pozları, sosyal medyada uzun bir süre gündem olmuştu.
Rihanna’nın hamilelik stili de çok konuşulmuştu.
Şarkıcı, belirginleşen göbeğini ortaya çıkaran pembe uzun bir mont, kot pantolon ve renkli uzun takılar tercih etmişti.
Uzun zamandır, cesur hamilelik stiliyle adından söz ettiren Rihanna, son kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekti.
Şarkıcı, göbeğini ortaya çıkaran mavi tulumu, güneş gözlüğü ve yeşil uzun parkasıyla objektiflere poz verdi.
Son stilini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, 7 milyondan fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Rihanna şu zamana kadar, kendinden emin ve özgün hamilelik stiliyle adından en çok söz ettiren isim olmayı da başardı.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Paris Moda Haftası'nda, soğuk havaya rağmen giydiği, siyah iç çamaşırını transparan bir tülle saran kıyafetiyle de dikkat çekmişti.
Belirginleşen karnını transparan kıyafetiyle sergileyen Rihanna için sosyal medyada, "Bebek üşümüyor mu?" şeklinde yorumlar yapılmıştı.
Sık sık sevgilisi ASAP Rocky ile birlikte fotoğraf veren Rihanna, en son yine Paris Moda Haftası kapsamında, geçen yıl hayatını kaybeden yıldız moda tasarımcısı Virgil Abloh'un anısına düzenlenen Off-White defilesinde boy göstermişti.
Ünlü isim, verdiği bir röportajda hamilelik sürecini anlatmış, bu sürecin göründüğü gibi rahat geçmediğini söylemişti. Rihanna, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını ifade etmişti.
Ünlü şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'Şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.
Rihanna, geçtiğimiz günlerde de, sevgilisi ASAP Rocky ile birlikte, kendi kozmetik markası Fenty’nin tanıtım etkinliği için Los Angeles'a düzenlenen bir gecedeydi.
Rihanna, yine karnını gözler önüne seren pırıltılı ilginç tasarımlı bir kıyafet giymişti.
Şarkıcı, cesur stiliyle adından söz ettirdi.
Şarkıcı, Milano Moda Haftası kapsamında düzenmlenen Gucci'nin defilesinde giydiği kıyafetle de ön plana çıktı.
Rihanna, yine göbeği açık bir kombinle dikkat çekerken, kısa deri büstiyeri ve desenli saten pantolonu tercih etmişti.