Rihanna'nın babası corona'ya yakalandı (Corona olan ünlü isimler)

IDRIS ELBA

Corona virüs testi pozitif çıkan ve karantinaya giren İngiliz oyuncu Idris Elba hastalığı atlattığını açıkladı. Eşi Sabrina Dhowre-Elba ile birlikte iki haftalık karantinayı geride bırakan 47 yaşındaki oyuncu, "Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum" dedi.

Eşiyle birlikte iyi olduklarını söyleyen Elba, tıpkı hastalığın başında olduğu gibi hala herhangi bir belirtisini taşımadıklarını belirtti.

Elba, daha önce yaptığı sosyal medya açıklamasında, hangi belirtilere sahip olduğunu soran hayranlarına, “Çok fazla belirtim olmadı. Test yaptırdığımda vücut ağrılarım ve baş ağrım vardı” diye konuşmuştu.

Elba, corona virüsü, en son görüştüğü Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau’nun eşinden kaptığını doğrulamıştı.