Rihanna'nın cesur hamile stili

Haberler 02.03.2022 - 10:59
Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, annelik heyecanı yaşıyor. Hamileliği sevdiği her halinden belli olan ve büyüyen göbeğini, seçtiği kıyafetlerle gözler önüne seren ünlü şarkıcı, önceki gün Paris Moda Haftası'nda bir defileyi izlemeye gitti.
34 yaşındaki Barbadoslu sanatçı, soğuk havaya rağmen giydiği, siyah iç çamaşırını aynı renk transparan bir tülle saran kıyafetiyle dikkat çekti.
Belirginleşen karnını transparan kıyafetiyle sergileyen Rihanna için sosyal medyada, "Bebek üşümüyor mu?" şeklinde yorumlar yapıldı.
Aylarca hamileliğini gizleyen Rihanna, karnı belirginleştikten sonra hamileliğini ilan etmeyi tercih etti.
Sık sık sevgilisi ASAP Rocky ile birlikte fotoğraf veren Rihanna, en son yine Paris Moda Haftası kapsamında, geçen yıl hayatını kaybeden yıldız moda tasarımcısı Virgil Abloh'un anısına düzenlenen Off-White defilesinde boy göstermişti.
Ünlü isim, verdiği bir röportajda hamilelik sürecini anlatmış, bu sürecin göründüğü gibi rahat geçmediğini söylemişti. Rihanna, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını ifade etmişti.
Ünlü şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'Şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.