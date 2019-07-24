Rihanna'nın çocukluğuna benzeyen kız sosyal medyayı salladı
Rihanna, kendisine ikizi kadar benzeyen Ala'a adlı küçük kızın fotoğrafını, "Neredeyse telefonumu düşürecektim" notuyla paylaşınca, küçük kız sosyal medyanın gündemine oturdu.
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1Rihanna, kendisine tıpatıp benzeyen bir küçük kızın fotoğrafını Instagram sayfasında "Neredeyse telefonumu düşürecektim" notuyla paylaştı.
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231 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının paylaştığı ve ikizi kadar benzeyen bu fotoğraf bir anda sosyal medyada olay oldu.
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Rihanna'yı takip eden Priyanka Chopra, Miranda Kerr, Lena Waithe gibi ünlüler şaşkınkınlıklarını yazdıkları mesajlarla dile getirdi. Hatta Snoop Dog "Ne zaman bir bebek sahibi oldun?" diye esprili bir yorum yaptı.
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Rihanna'ya ikizi kadar benzeyen küçük kız bir zamanların top modeli Tyra Banks'ın da ilgisini çekti ve o da küçük kızın peşine düştü. Aynı fotoğrafı paylaşarak, geleceğin modeli olması için elinden geleni yapacağını söyledi.
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Küçük kızın fotoğraflarının annesi Bria Kay tarafından sosyal medyada paylaşıldığı, Rihanna'nın da bu şekilde dikkatini çektiği öğrenildi.
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Anne Kay çocuk giyim modelliği yapan kızı Ala'a’nın fotoğraflarını 45 bin takipçili kendi Instagram hesabında paylaşıyor. Ala'a’nın kendisinin de 19,5 bin takipçili Instagram hesabı bulunuyor.