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Rihanna'nın çocukluğuna benzeyen kız sosyal medyayı salladı

Rihanna, kendisine ikizi kadar benzeyen Ala'a adlı küçük kızın fotoğrafını, "Neredeyse telefonumu düşürecektim" notuyla paylaşınca, küçük kız sosyal medyanın gündemine oturdu.

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    Rihanna, kendisine tıpatıp benzeyen bir küçük kızın fotoğrafını Instagram sayfasında "Neredeyse telefonumu düşürecektim" notuyla paylaştı.
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    31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının paylaştığı ve ikizi kadar benzeyen bu fotoğraf bir anda sosyal medyada olay oldu.
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    Rihanna'yı takip eden Priyanka Chopra, Miranda Kerr, Lena Waithe gibi ünlüler şaşkınkınlıklarını yazdıkları mesajlarla dile getirdi. Hatta Snoop Dog "Ne zaman bir bebek sahibi oldun?" diye esprili bir yorum yaptı.

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    Rihanna'ya ikizi kadar benzeyen küçük kız bir zamanların top modeli Tyra Banks'ın da ilgisini çekti ve o da küçük kızın peşine düştü. Aynı fotoğrafı paylaşarak, geleceğin modeli olması için elinden geleni yapacağını söyledi. 

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    Küçük kızın fotoğraflarının annesi Bria Kay tarafından sosyal medyada paylaşıldığı, Rihanna'nın da bu şekilde dikkatini çektiği öğrenildi.

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    Anne Kay çocuk giyim modelliği yapan kızı Ala'a’nın fotoğraflarını 45 bin takipçili kendi Instagram hesabında paylaşıyor. Ala'a’nın kendisinin de 19,5 bin takipçili Instagram hesabı bulunuyor.

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