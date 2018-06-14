Rihanna’nın dekoltesiyle imtihanı
ntv.com.tr
Rol aldığı Ocean’s 8 filminin galasına giydiği kıyafet, Rihanna’ya zor anlar yaşattı. Sağ göğsüne ağırlık veren dekoltesi nedeniyle ünlü şarkıcı kazaya yol açmamak için sürekli elbisesini düzeltmek zorunda kaldı.
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Rihanna, rol aldığı Ocean’s 8 filminin Londra galasına katıldı.
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Sarı metalik elbisesiyle dikkat çeken Barbadoslu sanatçı, basın mensuplarına poz verirken zor anlar yaşadı.
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30 yaşındaki Rihanna, göğsünün açılmaması için eliyle elbisesini tutmak zorunda kaldı.
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Sağ göğsüne ağırlık veren dekoltesiyle dikkat çeken Rihanna, elbisesinin ön kısmının tamamen düşmemesi için mücadele etti.
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Filmin Avrupa prömiyerinde diğer oyuncular Helena Bonham-Carter, Sandra Bullock, Sarah Paulson, Mindy Kaling ve Cate Blanchett de hazır bulundu.
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6Gary Ross’un imzasını taşıyan filmin konusu şöyle: Ocean’s serisinde George Clooney'nin canlandırdığı Danny Ocean'ın kız kardeşi olan Debbie Ocean, beş yıllık bir hapsin ardından serbest kalmıştır. Ancak planı özgürlüğünü kazandığı gibi tatile gitmek ya da sakin bir hayata geçiş yapmak değildir.
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Debbie hemen yeni bir soygun planına girişir. Yıldızlar yağmurunun yaşandığı Met Galası'nı hedef alan Debbie, soygun için Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger ve Tammy'den oluşan mükemmel bir kadroyu toplar ve sekiz kişilik bu usta hırsız grubu, mükemmel soygun için kolları sıvarlar. En önemli hedefleri ise Daphne Kluger'ın boynundaki değerli gerdanlıktır.