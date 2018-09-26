Rihanna'nın evine helikopterle hırsız operasyonu

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın evine hırsız girdi. Soygun ihbarı üzerine Los Angeles Polis Teşkilatı eve helikopterle indi.
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Rihanna'nın Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hollywood Hills'teki yaklaşık 6.8 milyon dolar (Yaklaşık 45 milyon TL) değerindeki malikanesine hırsız girdi.
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Los Angeles Polis Teşkilatı dün gece geç saatlerde bir soygun ihbarı aldı. Olay yerine helikopterle giden polisler, hemen etrafı güvenlik şeridiyle çevirdi ve araştırmaya başladı.
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Rihanna'nın olay sırasında evde olmadığı belirtilirken, soygun olayıyla ilgili şu ana kadar kimse gözaltına alınamadı.
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Polis yetkilileri ellerinde güvenlik kameralarından elde edilen çok net görüntüler olduğunu ve zanlının kısa sürede yakalanacağını duyurdu.