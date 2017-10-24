Rihanna'nın güzellik evrimi

1 Günümüzün en popüler stil ikonlarından biri olan Rihanna, çıkış yaptığı günden bu yana giydikleri, çılgın saç modelleri ve takılarıyla her zaman ilgi odağı olmayı başardı...

2 KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI - 2005 2005 yılında hayatımıza giren Rihanna, Pon de Replay albümüyle müzik listelerini alt üst etmeyi başardı. Karşımıza sevimli genç kız tavırlarıyla çıkan Rihanna'nın günün birinde en seksi stil ikonlarından biri olacağını kim tahmin ederdi?

3 IŞILTILI STİLİYLE SAHNEYİ DOLDURDU - 2006 Sahne ışıkları altında amatör bir genç kızdan seksi bir kadına hızla dönüşen Rihanna, sadece şarkılarıyla değil muhteşem dans performanslarıyla da hepimizin ilgisini çekmeyi başardı. 2005 yılındaki cici kız hallerinden yavaş yavaş kurtularak, daha cesur kıyafet seçimleriyle iddiasını gösterdi.

4 DİLDEN DİLE DOLAŞAN 'RİHANNA SAÇI' - 2007 Rihanna'nın enseden çeneye doğru uzayarak gelen küt saç modelinin bir aralar tüm dünyada nasıl da popüler olduğunu hazırlarsınız...

5 llerimizde çeşit çeşit Rihanna fotoğrafıyla kuaför yollarını aşındırmıştık sırf ona benzemek için.

6 ERKEK ÇOCUĞU GİBİ - 2008 Daha da kısalttığı saçlarıyla erkek çocuklarına benzeyen Rihanna, stil konusunda en cesaretli tercihleri yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Kendine her şeyi yakıştırmayı bilen güzel yıldız, çuval bile giyse güzel...

7 MASKÜLEN BİR RİHANNA - 2009 Katıldığı Met Gala'da maskülen bir görünüm sergileyen Rihanna, her kadının giymeye cesaret edemediği erkeksi kıyafetleri bile ustalıkla taşıdı.

8 BUKALEMUN GİBİ BİR KADIN - 2010 Bukalemun gibi stiliyle sürekli oynayan Barbadoslu şarkıcı, sarışın görünümüyle bir kez daha sevenlerini şaşırtmayı başarmıştı.

9 ATEŞ PARÇASI - 2011

10 CESUR SARI SAÇLAR - 2012

11 KUMRAL BOMBA - 2013

12 BÜTÜN GÖZLER ÜZERİNDE - 2014

13 OLAY OLAN ELBİSE - 2015 Rihanna'nın Met Gala'da giydiği sarı uzun kaftan olay yaratmıştı. Kendinden söz ettirmek ve giydikleriyle sansasyon yaratmak onun için çocuk oyuncağı...

14 Son dönemde aldığı kilolarla eleştirilen Ri-Ri kalın vücut hatlarıyla mutlu olduğunu söyledi ve polemiklere “Kalçalarımı kaybetmek istemiyorum” diyerek nokta koydu. Üstelik Victoria’s Secret yöneticilerinin büyük beden modeller için yaptığı yoruma ateş püsküren Rihanna bu konuda da öncü olmayı başardı...