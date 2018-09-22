Rihanna'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi

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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna 'ya memleketi Barbados'da hükümet tarafından yeni bir elçilik unvanı verildi.

2 BBC'nin haberine göre, asıl adı Robyn Rihanna Fenty olan şarkıcı, Barbados hükümetince ülkesinin Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi atandı.





3 Rihanna, yeni elçilik unvanıyla Barbados'da eğitim, turizm ve yatırımı teşvik etmekle sorumlu olacak.

4 Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Rihanna'nın ülkesini çok seven, özellikle eğitim ve sağlık alanlarına hayırda bulunan bir sanatçı olduğunu belirterek, kendisine elçilik sıfatını takdim etmekten onur duyduğunu söyledi.





5 Ülkesinin 2008 yılından bu yana kültür elçisi olan Rihanna, "bu prestijli unvanın kendisini çok onurlandırdığı" açıklamasını yaptı.





6 Rihanna, "Sorumluluk almak için hazır ve heyecanlıyım. Barbados için Başbakan Mottley ve ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.