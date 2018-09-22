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Rihanna'ya hükümetten görev: Sıra dışı ve tam yetkili elçi

Tasarımcılığa soyunan ve son olarak New York Moda Haftası kapsamında kendi iç çamaşırı markasıyla adından söz ettiren Rihanna'ya ülkesi tarafından yeni bir elçilik verildi. Ri-Ri Barbados'da hükümet tarafından ülkesinin Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi olarak atandı.

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    Rihanna, Sıra dışı ve tam yetkili elçi
    Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya memleketi Barbados'da hükümet tarafından yeni bir elçilik unvanı verildi.

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    Rihanna, Sıra dışı ve tam yetkili elçi
    BBC'nin haberine göre, asıl adı Robyn Rihanna Fenty olan şarkıcı, Barbados hükümetince ülkesinin Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi atandı.

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    Rihanna, Sıra dışı ve tam yetkili elçi
    Rihanna, yeni elçilik unvanıyla Barbados'da eğitim, turizm ve yatırımı teşvik etmekle sorumlu olacak.
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    Rihanna, Sıra dışı ve tam yetkili elçi
    Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Rihanna'nın ülkesini çok seven, özellikle eğitim ve sağlık alanlarına hayırda bulunan bir sanatçı olduğunu belirterek, kendisine elçilik sıfatını takdim etmekten onur duyduğunu söyledi.

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    Rihanna, Sıra dışı ve tam yetkili elçi
    Ülkesinin 2008 yılından bu yana kültür elçisi olan Rihanna, "bu prestijli unvanın kendisini çok onurlandırdığı" açıklamasını yaptı.

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    Rihanna, Sıra dışı ve tam yetkili elçi
    Rihanna, "Sorumluluk almak için hazır ve heyecanlıyım. Barbados için Başbakan Mottley ve ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.
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    Rihanna, Sıra dışı ve tam yetkili elçi
    Tüm zamanların en çok satan albümüne sahip şarkıcılarından Rihanna, Karayipler'de bir ada ülkesi olan Barbados'da Saint Michael'de dünyaya geldi, başkent Bridgetown'da büyüdü.
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