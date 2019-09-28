Rio Ferdinand ile Kate Wright, Marmaris D Maris Bay Hotel'de evlendi
İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand ile oyuncu Kate Wright, Marmaris'te Doğuş Grubu'na ait D Maris Bay Hotel'de dillere destan bir düğünle evlendi. İngiliz basını otel için "Türkiye'de cennetten bir köşe" başlığını kullandı.
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1Lorenz, Tate ve Tia adındaki çocuklarının annesi Rebecca'yı meme kanseri yüzünden kaybettikten sonra futbolu bırakan efsane defans oyuncusu Rio Ferdinand, mutluluğu tekrar yakaladı.
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2İngiliz Daily Mail, 40 yaşındaki Ferdinand ile oyuncu nişanlısı Kate Wright'ın (27) Marmaris'te dillere destan bir düğünle evleneceğini duyurdu.
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Doğuş Grubu'na ait doğayla bütünleşmiş D Maris Bay Hotel'de gerçekleşen düğün hakkındaki detaylar ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
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DHA, Rio Ferdinand ile oyuncu nişanlısı Kate Wright'ın evlendiğini duyurdu. Çiftin nikahını, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay kıydı.
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Başkan Oktay, "Nikahı ben kıydım. Özel misafirlerin katılımıyla gerçekleşti. Mutluluklar diledim. Hem çiftimiz, hem konuklar, Marmaris’i çok beğendiklerini söylediler. Ferdinand, Marmaris'e gelecek yıllarda da geleceğini söyledi" dedi.
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İngiliz basını, D Maris Bay Hotel için "Türkiye'de cennetten bir köşe" başlığını kullandı. İşte Daily Mail'in okuyucularıyla paylaştığı otelle ilgili detaylar...
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Otel denize sıfır ve sakinlerine mahremiyet veren bir sahile sahip.
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8Otelde tek gecelik konaklama fiyatı 370 sterlin ile 5 bin sterlin arasında değişiyor.
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9Düğüne gelecek misafirlerin rahat vakit geçirmesi için geniş bir yüzme havuzu da bulunuyor.
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10Yine dışarıda düğüne gelecek konuklar için bir restoran bulunuyor.
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11Düğünün yapılacağı otel deniz kıyısında ve etkinliğe özel düğün pastası ve menüsü bulunacak.
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