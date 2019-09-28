Rio Ferdinand ile Kate Wright, Marmaris D Maris Bay Hotel'de evleniyor
İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand ile oyuncu Kate Wright, bugün Marmaris'te Doğuş Grubu'na ait D Maris Bay Hotel'de dillere destan bir düğünle evleniyor. İngiliz basını otel için "Türkiye'de cennetten bir köşe" başlığını kullandı.
-
1Lorenz, Tate ve Tia adındaki çocuklarının annesi Rebecca'yı meme kanseri yüzünden kaybettikten sonra futbolu bırakan efsane defans oyuncusu Rio Ferdinand, mutluluğu tekrar yakaladı.
-
2İngiliz Daily Mail'in haberine göre 40 yaşındaki Ferdinand ile oyuncu nişanlısı Kate Wright (27) bu akşam Marmaris'te dillere destan bir düğünle evleniyor.
-
3
Doğuş Grubu'na ait doğayla bütünleşmiş D Maris Bay Hotel'de gerçekleşecek düğün hakkındaki detaylar ise bilinmiyor. İngiliz basını otel için "Türkiye'de cennetten bir köşe" başlığını kullandı. İşte Daily Mail'in okuyucularıyla paylaştığı otelle ilgili detaylar...
-
4Otel denize sıfır ve sakinlerine mahremiyet veren bir sahile de sahip.
-
5Otelde tek gecelik konaklama fiyatı 370 sterlin ile 5 bin sterlin arasında değişiyor.
-
6Düğüne gelecek misafirlerin rahat vakit geçirmesi için geniş bir yüzme havuzu da bulunuyor.
-
7Yine dışarıda düğüne gelecek konuklar için bir restoran bulunuyor.
-
8Düğünün yapılacağı otel deniz kıyısında ve etkinliğe özel düğün pastası ve menüsü bulunacak.
-
9
-
10
-
11