Rita Ora artık turuncu saçlı

30’uncu doğum günü kutlamasında corona virüs kurallarını ihlal ettiği için tepki toplayan ve özür dilemek zorunda kalan ünlü şarkıcı, çalkantılı günlerin ardından yeni imaj fotoğraflarını Instagram'da paylaşırken hayranlarına sürekli destekleri için teşekkür etti.

Sarı saçlarıyla tanınan Ora, “Bang'i yayınladığımdan beri hepinizin ne kadar inanılmaz olduğuna şaşırdım! Kaydettiğimiz şarkıların daha sade versiyonlarını sizinle paylaştığım için çok heyecanlıyım” mesajını yazdı.