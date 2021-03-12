Rita Ora artık turuncu saçlı

12.03.2021 - 12:51
Ünlü şarkıcı Rita Ora, imajını değiştirdi. 30 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Bang adlı EP’sinin (kısa albüm) tanıtımında turuncu saçlarıyla poz verdi.
30’uncu doğum günü kutlamasında corona virüs kurallarını ihlal ettiği için tepki toplayan ve özür dilemek zorunda kalan ünlü şarkıcı, çalkantılı günlerin ardından yeni imaj fotoğraflarını Instagram'da paylaşırken hayranlarına sürekli destekleri için teşekkür etti.
Ora şu sıralar Avustralya'daki ses yarışması The Voice in Sydney'deki jüri üyeliği görevini yerine getiriyor.
İNGİLTERE'DEKİ İŞLERİNİ KAYBETTİ
Ora’nın, İngiltere’deki karantina kurallarını ihlal ederek doğum günü partisi düzenlemesinin ardından bir reklam sözleşmesi iptal edilmiş, şarkıcı ITV kanalında jüri üyesi olduğu yarışmadan da kovulmuştu.