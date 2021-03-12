Rita Ora artık turuncu saçlı

Yeni bir EP (kısa albüm) piyasaya çıkaran Rita Ora, imajını değiştirdi. Yeni albümünün tanıtımında turuncu saçlarıyla poz verdi.

12.03.2021 - 12:51

Rita Ora artık turuncu saçlı - 1

Ünlü şarkıcı Rita Ora, imajını değiştirdi. 30 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Bang adlı EP’sinin (kısa albüm) tanıtımında turuncu saçlarıyla poz verdi.

Rita Ora artık turuncu saçlı - 2

30’uncu doğum günü kutlamasında corona virüs kurallarını ihlal ettiği için tepki toplayan ve özür dilemek zorunda kalan ünlü şarkıcı, çalkantılı günlerin ardından yeni imaj fotoğraflarını Instagram'da paylaşırken hayranlarına sürekli destekleri için teşekkür etti.

Rita Ora artık turuncu saçlı - 3
Sarı saçlarıyla tanınan Ora, “Bang'i yayınladığımdan beri hepinizin ne kadar inanılmaz olduğuna şaşırdım! Kaydettiğimiz şarkıların daha sade versiyonlarını sizinle paylaştığım için çok heyecanlıyım” mesajını yazdı.
Rita Ora artık turuncu saçlı - 4

Ora şu sıralar Avustralya'daki ses yarışması The Voice in Sydney'deki jüri üyeliği görevini yerine getiriyor.

Rita Ora artık turuncu saçlı - 5

İNGİLTERE'DEKİ İŞLERİNİ KAYBETTİ

Ora’nın, İngiltere’deki karantina kurallarını ihlal ederek doğum günü partisi düzenlemesinin ardından bir reklam sözleşmesi iptal edilmiş, şarkıcı ITV kanalında jüri üyesi olduğu yarışmadan da kovulmuştu.

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