Rita Ora corona virüs nedeniyle çiftliğe yerleşti

Ünlü şarkıcı, pazar günü yayınlanacak olan 'One World: Together at Home' yayınını da çiftlikten yapacak. Bu yayının tüm gelirleri Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) corona virüsü ile mücadele için kullanılacak. Yayında Taylor Swift, Jennifer Lopez, Elton John, Victoria Beckham gibi ünlü isimler yer alacak.