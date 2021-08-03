Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda

The Suicide Squad filminin ABD prömiyerinde Rita Ora ve Taika Waititi aşklarını resmen ilan etti. Çift, ilk kez kırmızı halıda birlikte poz verdi.

ntv.com.tr 03.08.2021 - 10:58

Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda - 1

Bir süredir ilişki yaşadıkları bilinen ünlü şarkıcı Rita Ora ve yönetmen-oyuncu Taika Waititi, ilk kez kırmızı halıya birlikte çıktı.

Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda - 2

30 yaşındaki İngiliz şarkıcı ile 45 yaşındaki Yeni Zelandalı yönetmen ve oyuncu, Waititi’nin yeni filmi The Suicide Squad’ın Los Angeles’taki Regency Village Tiyatrosu’nda düzenlenen galaya katıldı.

Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda - 3
Ora, sırtı açık stiliyle kırmızı halıda beğeni topladı.
Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda - 4

Waititi, DC Comics’in yeni filminde Ratcatcher karakterine hayat veriyor.

Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda - 5

Waititi 2011’de yapımcı Chelsea Wistanley ile evlenmiş, 2018’de sessiz sedasız boşanmıştı.

Rita Ora da Fransız yönetmen Romain Gavras ile birlikteliğini 2021’nin başlarında bitirmişti.

Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda - 6

Öte yandan sinemalarda gösterime giren The Suicide Squad filmi, cumadan itibaren HBO Max kanalında da yayınlanacak.  

Fimin prömiyerine başrol oyuncu Margot Robbie ve daha pek çok ünlü katıldı. İşte kırmızı halıdan yansıyanlar...

Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda - 7
John Cena ve Shay Shariatzadeh
Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda - 8
Storm Reid
Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda - 9
Margot Robbie ve John Cena
Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda - 10
Grandson, Jessie Reyez, James Gunn ve Jennifer Holland
Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda - 11
Jai Courtney, Storm Reid ve Margot Robbie

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