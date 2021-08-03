Rita Ora ve Taika Waititi ilk kez birlikte kırmızı halıda

ntv.com.tr 03.08.2021 - 10:58
Bir süredir ilişki yaşadıkları bilinen ünlü şarkıcı Rita Ora ve yönetmen-oyuncu Taika Waititi, ilk kez kırmızı halıya birlikte çıktı.
30 yaşındaki İngiliz şarkıcı ile 45 yaşındaki Yeni Zelandalı yönetmen ve oyuncu, Waititi’nin yeni filmi The Suicide Squad’ın Los Angeles’taki Regency Village Tiyatrosu’nda düzenlenen galaya katıldı.
Waititi, DC Comics’in yeni filminde Ratcatcher karakterine hayat veriyor.
Waititi 2011’de yapımcı Chelsea Wistanley ile evlenmiş, 2018’de sessiz sedasız boşanmıştı.
Rita Ora da Fransız yönetmen Romain Gavras ile birlikteliğini 2021’nin başlarında bitirmişti.
Öte yandan sinemalarda gösterime giren The Suicide Squad filmi, cumadan itibaren HBO Max kanalında da yayınlanacak.
Fimin prömiyerine başrol oyuncu Margot Robbie ve daha pek çok ünlü katıldı. İşte kırmızı halıdan yansıyanlar...