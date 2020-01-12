Rita Ora'dan zor şartlarda reklam çekimi

Ünlü İngiliz şarkısı Rita Ora, bir ayakkabı markasının reklamı için kamera karşısına geçti.
Miami’de yapılan çekimlerde 29 yaşındaki şarkıcı, sarı bir elbiseyle oynadı.
Ora, çekimde, Marilyn Monroe’nun 1955 yapımı Yaz Bekarı filmindeki meşhur kaldırımdaki mazgalın altından gelen rüzgarın eteğini havalandırması sahnesini taklit etti.
Ora, çekimler esnasında zaman zaman rüzgarın azisliğine uğradı, açılan elbisesine hakim olmaya çalıştı.
Kumalda gerçekleştirilen çekimde, Ora’nın bir çekim platformundan başka bir platforma geçmesi için teknik ekiptekiler devreye girdi.
Topuklu ayakkabıyla yürümesi zor olan Ora’yı, çalışma arkadaşı sırtında taşıdı.
Kostüm değişikliği yapıp yeşil tül bir elbise giyen Ora, reklamda uçuyor görüntüsü verilecek bölümler için halatla bağlanarak çekime devam etti.
İşte çekimden yansıyanlar...