Rita Ora'nın alışveriş stili
Ibiza tatilinde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündemde olan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı Rita Ora, alışverişte görüntülendi.
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1Annesine Kosova’dan 1.5 milyon sterlin'e malikane satın almasıyla günmede geldikten sonra Ibiza tatilinde paylaştığı fotoğrafla konuşulan şarkıcı Rita Ora, çoğunlukla iddialı ve farklı tarzıyla ön planda olan bir isim.
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2Ancak 28 yaşındaki şarkıcı bu kez bir istisna yaptı ve kendisinden beklenmeyecek derecede sade bir elbiseyle görüntülendi.
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Şu sıralar Ibiza'da tatilde olan ünlü şarkıcı, yere kadar uzun, yandan yırtmaçlı ve derin göğüs dekolteli bembeyaz bir elbise ile paparazilere yakalandı.
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4Saçlarını dağınık biçimde toplayan Rita Ora, sade kıyafetini bolca aksesuar kullanarak hareketlendirmişti.
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5Arnavut kökendli oyuncu kameraları görünce eliyle elbisesinin dekoltesini kapatmaya çalıştı.
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6Marketten ufak bir poşet dolduran Ora, Range Rover marka otomobiliyle gözlerden kayboldu.