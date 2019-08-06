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Rita Ora'nın alışveriş stili

Ibiza tatilinde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündemde olan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı Rita Ora, alışverişte görüntülendi.

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    Annesine Kosova’dan 1.5 milyon sterlin'e malikane satın almasıyla günmede geldikten sonra Ibiza tatilinde paylaştığı fotoğrafla konuşulan şarkıcı Rita Ora, çoğunlukla iddialı ve farklı tarzıyla ön planda olan bir isim.

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    Ancak 28 yaşındaki şarkıcı bu kez bir istisna yaptı ve kendisinden beklenmeyecek derecede sade bir elbiseyle görüntülendi.
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    Şu sıralar Ibiza'da tatilde olan ünlü şarkıcı, yere kadar uzun, yandan yırtmaçlı ve derin göğüs dekolteli bembeyaz bir elbise ile paparazilere yakalandı.

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    Saçlarını dağınık biçimde toplayan Rita Ora, sade kıyafetini bolca aksesuar kullanarak hareketlendirmişti.

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    Arnavut kökendli oyuncu kameraları görünce eliyle elbisesinin dekoltesini kapatmaya çalıştı.
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    Marketten ufak bir poşet dolduran Ora, Range Rover marka otomobiliyle gözlerden kayboldu.
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