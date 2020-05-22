Ritüel’deki meşhur kıyafet 65 bin dolara satıldı

Korku filmi Ritüel’de (Midsommar) Florence Pugh’un giydiği çiçekli elbise, corona virüse karşı mücadele kullanılmak üzere düzenlenen açık artırmada, 65 bin dolara (yaklaşık 440 bin TL) satıldı.

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22.05.2020 - 08:03

Dağıtım şirketi A24; dünyada 5 milyondan fazla kişiyi etkilene corona virüsle mücadeleye desek vermek amacıyla Uncut Gems ve Euphoria'nın da aralarında bulunduğu çeşitli film ve TV programlarının dekorlarını müzayedeye çıkardı.





Açık arttırmaya dahil edilen eşyada biri de Ritüel (Midsommar) filminde Dani karakterine hayat veren Florence Pugh'un Mayıs Kraliçesi olarak taçlandırıldıktan sonra giydiği abartılı çiçek demetiydi.

5 kişinin teklif verdiği, 10 bin yapma çiçekten meydana gelen ve yaklaşık 13,5 kilogram ağırlığında olan elbise 65 bin dolara (yaklaşık 440 bin TL) satıldı.

Los Angeles'ta bulunan bir müze, açık arttırmadaki galibiyetini sosyal medyada duyurdu. Kuruluş, “Son satın alımımız, Ritüel filminin 10 bin yapma çiçekten yapılmış Mayıs Kraliçesi elbisesini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Mayıs Kraliçesi elbisesinin satışı doğrudan New York İtfaiye Teşkilatı’nın resmi kar amacı gütmeyen kuruluşu FDNY Foundation'a yarar sağladı.

A24, çiçekli takımın yanısıra Ritüel’den başka bir dizi eşyayı daha açık arttırmaya çıkardı.

Ritüel Harga Koleksiyon Malları başlıklı koleksiyonda yer verilen diğer eşyalar arasında 4 bin 750 dolarlık ayı başlığı; 15 bin dolarlık, Mayıs Kraliçesi tacı bulunuyor.

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