Rıza Tamer'e son veda. "Geçmişle yüzleşmek zor"

Olayla ilgili soruşturma sürerken Rıza Tamer'in bir arkadaşının yaptığı yorumla, ünlü şarkıcının doğum gününden üç gün önce vefat ettiği ortaya çıktı.

Öte yandan Tamer'in aylar önce verdiği röportajlar da gündeme geldi. Eski eşiyle pandemi dönemindeki maddi sıkıntılar nedeniyle boşandığını anlatan Rıza Tamer, aşk acısı sebebiyle sokaklara düştüğünü anlatmıştı.

Pandemi döneminde yaşadığı ekonomik zorlukları "Bir anda her şey durdu. Konser yok, sahne yok. Göz göre göre dibe vurdum" diye anlatan Tamer, bu zor dönemde eşinden de ayrıldığını ve psikolojik olarak çöktüğünü açıklamıştı. Tüm bunların ardından barınacak yeri kalmayan Tamer, bir süre sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını da anlatmıştı.

Halkın kendisini betondan kaldırdığını söyleyen Rıza Tamer, değişen hayatıyla ilgili “Yalnız kalınca hep kendimle yüzleşmeye çalışıyorum. Geçmişle yüzleşmek zor. Ama yeni bir hayata başlıyorum. İnşallah bundan sonra güzel olur ve çok mutlu oluruz. Bol para kazanıp etrafımıza da yardım ederiz” demişti.