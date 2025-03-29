Rize bayram namazı saat kaçta? Diyanet Rize bayram namazı vakitleri (2025 Ramazan Bayramı)
Rize’de yaşayan vatandaşlar, 30 Mart Pazar günü bayram namazı vakitlerine göre hareket edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için bayram namazı vakitlerini tek tek duyurdu. Bayram namazları, illere göre farklı saatlerde başlayacak. Camilerde cemaatle birlikte kılınacak bayram namazının ardından bayramlaşmalar yapılacak. Rize bayram namazı vakti belli oldu. Peki Rize’de bayram namazı saat kaçta? İşte, Rize bayram namazı saati…
İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Ramazan Bayramı, Pazar günü idrak edilecek. Müslümanlar aynı saflarda namazlar kılarken hep bir ağızdan dualar edilecek. Bayram coşkusu Türkiye’nin dört bir yanına yayılırken bayram namazı vakitleri ise merak ediliyor. Bayram namazının bayramın ilk günü cemaatle kılınması uygundur. Rize’de il merkezi, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar gibi bölgelerde camilerde bayram namazı eda edilecek. Peki Rize’de bayram namazı saat kaçta?