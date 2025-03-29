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Rize bayram namazı saat kaçta? Diyanet Rize bayram namazı vakitleri (2025 Ramazan Bayramı)

Rize’de yaşayan vatandaşlar, 30 Mart Pazar günü bayram namazı vakitlerine göre hareket edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için bayram namazı vakitlerini tek tek duyurdu. Bayram namazları, illere göre farklı saatlerde başlayacak. Camilerde cemaatle birlikte kılınacak bayram namazının ardından bayramlaşmalar yapılacak. Rize bayram namazı vakti belli oldu. Peki Rize’de bayram namazı saat kaçta? İşte, Rize bayram namazı saati…

Rize bayram namazı saat kaçta? Diyanet Rize bayram namazı vakitleri (2025 Ramazan Bayramı) - 1

İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Ramazan Bayramı, Pazar günü idrak edilecek. Müslümanlar aynı saflarda namazlar kılarken hep bir ağızdan dualar edilecek. Bayram coşkusu Türkiye’nin dört bir yanına yayılırken bayram namazı vakitleri ise merak ediliyor. Bayram namazının bayramın ilk günü cemaatle kılınması uygundur. Rize’de il merkezi, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar gibi bölgelerde camilerde bayram namazı eda edilecek. Peki Rize’de bayram namazı saat kaçta?

YAŞAM HABERLERİ

Rize bayram namazı saat kaçta? Diyanet Rize bayram namazı vakitleri (2025 Ramazan Bayramı) - 2

RİZE’DE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı tek tek tüm iller için bayram namazı vakitlerini duyurdu. Bayram namazı illere göre farklı dakikalarda kılınacak. 30 Mart Pazar günü Rize’de yaşayan vatandaşlar için bayram namazı saat 06.36’da kılınacak.

Rize bayram namazı saat kaçta? Diyanet Rize bayram namazı vakitleri (2025 Ramazan Bayramı) - 3

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.

Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.

Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Rize bayram namazı saat kaçta? Diyanet Rize bayram namazı vakitleri (2025 Ramazan Bayramı) - 4

Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

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