Rize'de kenevir ipliklerinden üretilen kıyafetlere özel defile

Kenevir iplikleriyle özel el dokuma tezgahlarda üretilen ve bitkisel liflere sahip olmasıyla terletmeyen Rize bezinden özel tasarlanan kıyafetler, düzenlenen defile ile tanıtıldı. Bu özel kıyafetlerin maliyeti ise 5 bin lirayı buluyor.

Haberler 15.11.2021 - 17:06

Rize'de kenevir ipliklerinden üretilen kıyafetlere özel defile - 1

'de, bir dönem kenevirden elde edilen liflerden özel el dokuma tezgahlarında üretilen 'Rize bezi' geleneği, 1960 yılında kenevir üretiminin yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tuttu. Kenevir ekiminin geçen yıl özel izinle yeniden yasallaşmasının ardından gün yüzüne çıkarılan gelenek sürdürülüyor. 

Rize'de kenevir ipliklerinden üretilen kıyafetlere özel defile - 2

Kentte usta öğreticiler, kursiyerlerle bilgilerini paylaşarak kenevir ipliği üretiliyor. Elde bükerek hazırlanan kenevir ipliklerinden 1 ayda 10-15 metre kumaş elde ediliyor. 

Rize'de kenevir ipliklerinden üretilen kıyafetlere özel defile - 3

Daha önce sadece iç çamaşırı üretilen kumaştan, şimdilerde ise ceket, gömlek, tunik ve farklı tarzda elbiseler tasarlanıyor. 

Rize'de kenevir ipliklerinden üretilen kıyafetlere özel defile - 4

Dokuma tezgahlarında üretilen Rize bezinden kıyafetlerin yanı sıra masa örtüsü ve havlu da dikiliyor. Bitkisel liflere sahip terletmeyen, sağlıklı özel kumaştan hazırlanan dikimler, ilgi görüyor.



Rize'de kenevir ipliklerinden üretilen kıyafetlere özel defile - 5

Kentte İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteği kapsamında düzenlenen ‘Rize El Sanatlar Tanıtım Fuarı’nın 3’üncü günü, Rize bezinden özel tasarlanan kıyafetlerin tanıtım defilesine sahne oldu.

Rize'de kenevir ipliklerinden üretilen kıyafetlere özel defile - 6

Defilede podyuma çıkan mankenler Rize bezinden üretilen kıyafetleri tanıttı. Birbirinden değişik tasarımların dikkat çektiği defile, ilgi odağı oldu.


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