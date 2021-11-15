Rize'de kenevir ipliklerinden üretilen kıyafetlere özel defile

Haberler 15.11.2021 - 17:06
Rize'de, bir dönem kenevirden elde edilen liflerden özel el dokuma tezgahlarında üretilen 'Rize bezi' geleneği, 1960 yılında kenevir üretiminin yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tuttu. Kenevir ekiminin geçen yıl özel izinle yeniden yasallaşmasının ardından gün yüzüne çıkarılan gelenek sürdürülüyor.
Kentte usta öğreticiler, kursiyerlerle bilgilerini paylaşarak kenevir ipliği üretiliyor. Elde bükerek hazırlanan kenevir ipliklerinden 1 ayda 10-15 metre kumaş elde ediliyor.
Daha önce sadece iç çamaşırı üretilen kumaştan, şimdilerde ise ceket, gömlek, tunik ve farklı tarzda elbiseler tasarlanıyor.
Dokuma tezgahlarında üretilen Rize bezinden kıyafetlerin yanı sıra masa örtüsü ve havlu da dikiliyor. Bitkisel liflere sahip terletmeyen, sağlıklı özel kumaştan hazırlanan dikimler, ilgi görüyor.
Kentte İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteği kapsamında düzenlenen ‘Rize El Sanatlar Tanıtım Fuarı’nın 3’üncü günü, Rize bezinden özel tasarlanan kıyafetlerin tanıtım defilesine sahne oldu.
Defilede podyuma çıkan mankenler Rize bezinden üretilen kıyafetleri tanıttı. Birbirinden değişik tasarımların dikkat çektiği defile, ilgi odağı oldu.