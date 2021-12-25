Rize'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi ikram edildi.\n\nBelediye Başkanlığı tarafından, sahil dolgu alanında bu yıl 6'ncısı organize edilen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Üç günde ayıklanan 2,5 ton hamsi, Ekrem Orhon Turizm Otelcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak bölümünden 2 öğretmen, 16 öğrenci ve belediye personeli tarafından 9 noktada kurulan üç metrelik ızgaralarda pişirildi. Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin de bir süre ızgaranın başına geçerek pişirdikleri hamsileri vatandaşlara ikram etti. Yaklaşık 3 bin kişi, 2,5 ton hamsiyi 2 saatte tüketti. Soğuk havaya rağmen festivale gelenlere, helva ve çay dağıtıldı. Festival kapsamında, hamsi kullanılarak hazırlanan 132 çeşit yemek vatandaşlara sunuldu. Hamsili baklava ve şekerparenin tadına bakan bazı katılımcılar, ilk kez yedikleri tatlıları beğendiklerini ifade etti. Başkan Rahmi Metin, hamsinin Rize için adeta yaşam biçimi olduğunu söyledi. Festival için herkesin büyük çaba sarf ettiğini anlatan Metin, "2,5 ton hamsiyi arkadaşlar üç günde ayıkladılar, ellerine sağlık. Pandemi nedeniyle geniş bir alanda hijyene dikkat ederek 9 ayrı hamsi noktası oluşturduk. Ayrıca hamsinin 132 çeşit yemekte kullanılabileceğini gösterdik. Turizm Otelcilik Okulu öğrencilerimiz ve üst düzey aşçıların eli ile çok değişik hamsi yemekleri yapıldı, insanların beğenisine sunduk" dedi. \nİşte diğer kareler...