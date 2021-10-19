Rob Shuter: Jennifer Lopez ile Ben Affleck eninde sonunda evlenecek

Rob Shuter bir dönem menajerliğini yaptığı Jennifer Lopez'in bilinmeyenlerini anlattı. Hollywood yıldızının sanılanın aksine çok kibar olduğunu ve kendisiyle barışık yaşadığını söyleyen PR uzmanı "Ben Affleck ile eninde sonunda evlenecekler" dedi.

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Jennifer Lopez'in, 2003 ile 2005 arasında birlikte çalıştığı ünlü menajer ve PR uzmanı Rob Shuter, Daily Mail gazetesinin internet sitesine bir röportaj verdi. 'Lopez'i herkesten daha yakından tanıyan kişi' olarak bilinen Shuter, Hollywood yıldızının bilinmeyen özelliklerini ve onunla ilgili geleceğe dair beklentilerini açıkladı.

Lopez'in karşısına, hem fiziken hem de ruhen makyajsız çıkmayı göze aldığı az sayıdaki yakınları arasında yer alan Rob Shuter, 52 yaşındaki yıldızın, herkesin çok beğendiği bazı özelliklerinden bir dönem hiç hoşnut olmadığını da anlattı.

Shuter, ilerleyen yaşına ve dünyaya getirdiği iki çocuğa rağmen fiziksel görünümünü korumayı başaran sanatçı için "Jennifer'ın hayatında, büyük kalçasından memnun olmadığı bir dönem de vardı" diye konuştu.

Hayatını ve Hollywood'da bir menajer olarak yükselişini anlatan The 4 Word Answer adlı bir kitabı da bulunan Rob Shuter, Lopez'in önemli özelliklerinden birinin kibarlığı ve nezaketi olduğunu da anlattı. Kitabında da bu konuya uzun bir bölüm ayıran Shuter, bir diva olarak bilinen Lopez'in, yakınındaki kişilere karşı tam tersi davrandığını anlattı.

Shuter "Biliyorum, hepimiz ünlüler hakkında korkunç hikayeler duyuyoruz. Fakat kitabımda Lopez ve kibarlıkla ilgili bir bölüm de var. O bana hiç kimsenin ünlülerden daha fazla kendilerine karşı nazik davranmayı bilmediğini öğretti" dedi.

'KENDİNİ OLDUĞU GİBİ KABUL EDİYOR' Rob Shuter, "Nezaketin köşe taşı kabullenmedir. Jennifer Lopez, gerçekten kendisiyle barışık" diye konuştu.

Shuter, Lopez'in herkesin kafasının içinde dönüp dolaşan "Yeterince iyi değilim, yeterince akıllı değilim" gibi sesleri susturmayı başardığını da sözlerine ekledi.

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Rob Shuter, Lopez'in, 14 yıl sonra eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden romantik bir ilişki yaşamasına da değildi. Shuter'a göre Lopez ile Affleck eninde sonunda evlenecekler.

Tecrübeli menajer, yeniden Bennifer olarak anılan çiftin ilk ayrılığının Ben Affleck yüzünden gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

"Kaçıp giden taraf Ben'di" diyen Shuter bunun nedeninin de Ben Affleck'in kötü bağımlılıkları olduğunu hatırlattı. Shuter, aktörün artık o alışkanlıklardan kurtulduğunu da sözlerine ekledi.