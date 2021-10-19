Rob Shuter: Jennifer Lopez ile Ben Affleck eninde sonunda evlenecek

Haberler 19.10.2021 - 10:17
Jennifer Lopez'in, 2003 ile 2005 arasında birlikte çalıştığı ünlü menajer ve PR uzmanı Rob Shuter, Daily Mail gazetesinin internet sitesine bir röportaj verdi. 'Lopez'i herkesten daha yakından tanıyan kişi' olarak bilinen Shuter, Hollywood yıldızının bilinmeyen özelliklerini ve onunla ilgili geleceğe dair beklentilerini açıkladı.
Shuter "Biliyorum, hepimiz ünlüler hakkında korkunç hikayeler duyuyoruz. Fakat kitabımda Lopez ve kibarlıkla ilgili bir bölüm de var. O bana hiç kimsenin ünlülerden daha fazla kendilerine karşı nazik davranmayı bilmediğini öğretti" dedi.
'KENDİNİ OLDUĞU GİBİ KABUL EDİYOR'
Rob Shuter, "Nezaketin köşe taşı kabullenmedir. Jennifer Lopez, gerçekten kendisiyle barışık" diye konuştu.