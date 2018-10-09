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Robbie Williams, Ayda Field için Topkapı Sarayı'nı evine getirdi

Şarkıcı Robbie Williams, 3. kez anne olan Türk eşi Ayda Field için, California'daki malikanesine Valide Sultan Dairesi'nin benzerini, inşa ettirdi

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    İngiliz şarkıcı Robbie Williams, üçüncü çocuklarını dünyaya getiren Türk eşi Ayda'ya akıllara durgunluk veren bir hediye yaptırdı.

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    Topkapı Sarayı'ndaki Valide Sultan Dairesi'nin benzerini, California'daki malikanesine inşa ettirdi.

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    Ünlü şarkıcı, üçüncü kez anne olan eşine tarihi bir hediye vermek için gözlerini Topkapı Sarayı'na çevirdi.

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    Willams, eşinin 2015'te görüp çok beğendiği Topkapı Sarayı'ndaki 'Valide Sultan Dairesi'nin aynısını, California'nın en özel bölgesi Beverly Hills'teki malikanesinin bir odasına yaptırmak için harekete geçti.

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    12 kişilik bir ekip, Sultan III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan için yaptırdığı ve 18. yüzyılın sonlarına doğru Sultan III. Selim'in ikinci bir kat eklettirdiği Valide Sultan Dairesi'nin benzerini yapmak amacıyla 2 ay Topkapı Sarayı'nda incelemeler yaptı.

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    Malikaneye yaptırılan bu özel dairenin, 1 milyon dolara mal olduğu belirtildi.
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    Ayda, Robbie Williams'ın yaptırdığı "Valide Sultan Dairesi'ni görünce büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.
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