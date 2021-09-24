Robbie Williams oğlu korktuğu için evini zararına satıyor

Robbie William, helikopter pisti ve futbol sahası bulunan malikanesi oğlu korktuğu için 1 milyon sterlinden daha fazla bir zararı göze alarak satışa çıkarma kararı aldı.

Abone ol Paylaş









24.09.2021 - 16:48

İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki malikanesini 6.75 milyon sterline satılığa çıkardı.r.

Williams, 2008 yılında 8.1 milyon sterline aldığı malikânede, Türk asıllı eşi Ayda Field ve 4 çocukları Teddy (9), Charlton (6), Coco (3), Beau (1) ile birlikte yaşıyor.





Williams bir röportajında, aldığı fiyatın altına sattığı malikaneye ilişkin "Oğlum Teddy, 'Bu oda beni korkutuyor' demişti. Ben de ona, 'Beni de korkutuyor. Artık burada uyumak zorunda değilsin' dedim" ifadelerini kullanmıştı.





İşte satılığa çıkan Robbie Williams'ın malikanesinin özellikleri...

Londra'ya ortalama 130 kilometre uzaklıktaki bu muhteşem mülk, yaklaşık 72 dönümlük çekici bir park alanı üzerinde yer alıyor...

Malikane; içinde çardak bulunan duvarla çevrili bir bahçe, tenis kortu, futbol sahası ve atlar için padokların bulunduğu bir bahçeye sahip.

Bir futbol sahası ve helikopter pisti olan bu görkemli evde bir de helikopter hangarı bulunuyor...

Küçük bir saray olarak tanımlanabilecek evde 7 yatak odası, 8 banyo ve 5 misafir odasının yanısıra bir kapalı havuz, spor salonu, buhar odası hatta bilardo salonu bulunuyor...

Gurme şef mutfağı ve büyük toplantılar için geniş yemek alanı, evin etkileyici özellikleri arasında gösteriliyor...

17. yüzyıldan kalma malikanede evin tarihi yapısına uygun olarak çeşitli taş şömineler bulunuyor...

19.913 metrekare alana sahip malikanenin yanı sıra, ekstra konaklama sağlamak için evin bahçesinde iki personel dairesinin birleştirilmesiyle oluşturulan müstakil bir kır evi bulunuyor...