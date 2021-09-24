Robbie Williams oğlu korktuğu için evini zararına satıyor

24.09.2021 - 16:48
İşte satılığa çıkan Robbie Williams'ın malikanesinin özellikleri...
Londra'ya ortalama 130 kilometre uzaklıktaki bu muhteşem mülk, yaklaşık 72 dönümlük çekici bir park alanı üzerinde yer alıyor...
Malikane; içinde çardak bulunan duvarla çevrili bir bahçe, tenis kortu, futbol sahası ve atlar için padokların bulunduğu bir bahçeye sahip.
Küçük bir saray olarak tanımlanabilecek evde 7 yatak odası, 8 banyo ve 5 misafir odasının yanısıra bir kapalı havuz, spor salonu, buhar odası hatta bilardo salonu bulunuyor...
Gurme şef mutfağı ve büyük toplantılar için geniş yemek alanı, evin etkileyici özellikleri arasında gösteriliyor...