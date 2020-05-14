Robert De Niro: Kaç kişinin öldüğü Trump'ın umurunda değil

Her fırsatta ABD Başkanı Trump'ı corona virüs krizinde yaptıklarından dolayı eleştiren ünlü oyuncu Robert De Niro, yeni açıklamasında, Trump'ı kaç kişinin öldüğünü umursamamakla da suçladı.

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14.05.2020 - 10:21

ABD'de Başkan Donald Trump'ı en çok ve en sert eleştiren isim olan ünlü oyuncu Robert De Niro, bu kez Trump'ı corona virüs krizindeki yönetiminden vurdu.







New York'taki evinden BBC'nin Newsnight programına bağlanan 76 yaşındaki oyuncu, 'zırdeli' diye nitelediği Trump'ın virüsten kaç kişinin öldüğünü umursamadığını öne sürdü.







Beyaz Saray üyelerinin Trump'a karşı çıkmaktan kaçınma çabasının Şekspiryen olduğunu söyleyen De Niro, "Başımızdaki delinin saçmaladıklarının etrafında kıvırıyorlar... Dehşet verici" diye konuştu.







"Korkutucu, çünkü bu adamın yaptıkları karşısında herkes bir nevi apışıp kalıyor ve sersemliyor" vurgusu yapan ünlü oyuncu, Trump'la çatışmaktan çekinmeyen New York Valisi Andrew Cuomo'nun corona virüs krizine verdiği karşılığı bir kez daha övdü.







Ünlü oyuncu, Trump'ın 'sadece Kasım 2020 başkanlık seçimine odaklandığını, kaç kişinin öldüğünün, Amerikalıların yaşamlarına ne olduğunun umurunda olmadığını' dile getirdi.







BBC sunucusunun bu sözlerinin Trump destekçilerinde ters tepeceği uyarısı üzerine De Niro, "Trump'ın umursar gibi yaptıkları aslında en çok hor gördüğü, en umursamadığı kişiler. Onlar kendilerini kandırabilir, ama Trump'ın umurunda değiller" ifadelerini kullandı.