Robert De Niro: Virüs maddi sıkıntıya düşürdü



Usta oyuncu Robert De Niro, boşanma davasında avukatları aracılığıyla corona virüs sürecinde maddi sıkıntı yaşadığını ifade etti.

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11.07.2020 - 09:49

1997’de evlendiği Robert De Niro ile 2018’de tekrar ayrılan Grace Hightower, kredi kartı limitinin 50 bin dolardan 100 bin dolara yeniden çıkartılmasını isteyince ünlü oyuncu corona virüsün maddi durumunu çok kötü etkilediğini açıkladı.







Manhattan’da görülen boşanma davasının duruşmasında Hightower’ın avukatı, De Niro’nun 65 yaşındaki kadınla çocuklarını artık evine sokmadığını ve aylık kredi kartı limitini düşürdüğünü ifade etti.







Duruşmaya telefon üzerinden bağlanarak katılan De Niro’nun avukatları, ünlü aktörün yatırım yaptığı restoran zinciri Nobu ve Greenwich Hotel’in virüs yüzünden aylardır neredeyse hiç iş yapmadığını belirtti.







New York Post'un haberine göre avukatlardan Caroline Krauss, “nakit parası kalmayan” müvekkilinin ortaklarından borç almak zorunda kaldığını söyledi.







2004’te yaptıkları evlilik sözleşmesine göre, De Niro’nun yılda en az 15 milyon dolar kazanması halinde Hightower’a 1 milyon dolar ödemesi gerektiğini ifade eden Krauss, ünlü aktörün bu sene en iyi ihtimalle 7 buçuk milyon dolar kazanabileceğini öne sürdü.







Geçici karar alan mahkeme, kredi kartı limitinin 50 bin dolarda kalmasını kabul ederken, ev bulmaları için Hightower ve çocuklarına 75 bin dolar ödeme yapılmasını bildirdi.







İki ortak çocuğa sahip çift, 1999’da boşandıktan sonra 2004’te yeniden evlenmişti.