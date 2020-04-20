Robert De Niro'dan Trump'a suçlama: Erken hareket etseydi bu aşamasında olmazdık



ABD'li oyuncu Robert De Niro, corona virüsün insanları 11 Eylül saldırısıyla aynı hissettirdiğini dile getirdi. New York'ta yaşayan usta oyuncu, "Keşke hükümet daha erken hareket etseydi. Eğer erken hareket etselerdi, pandeminin bu aşamasında olmazdık" diyerek ABD Başkanı Trump'ı suçladı.

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20.04.2020 - 15:59

Robert De Niro, corona virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu virüsün kendisini 11 Eylül saldırısıyla aynı hissettirdiğini vurguladı.







Son olarak Irishman filminde rol alan Robert De Niro, Trump'ın salgın politikalarını eleştirerek, "Keşke hükümet daha erken hareket etseydi" dedi.







New York'ta yaşayan Robert De Niro, "Yeterince uyaran vardı. Eğer erken hareket etselerdi, pandeminin bu aşamasında olmazdık. Bir filmde gördüğümüz şeylere benzemesi dışında tıpkı 11 Eylül gibi hissettiriyor. Çok hızlı gerçekleşti. Dünyanın her büyük şehrini böyle görmek gerçek dışı. Bunu yalnızca bir filmde görürsünüz ve şimdi bizim başımıza geliyor."







Robert De Niro daha önce de bu konuda bir video çekmiş ve çok ciddi bir şekilde tüm takipçilerini evden çıkmamaları üzerine uyarmıştı.







Robert De Niro ve Leonardo DiCaprio daha önce bir açıklama yaparak “Amerika Gıda Fonu”, “Meals of Wheels” ve “No Kid Hungry” gibi oluşumları destekleyen birinin gelecek filmleri olan Killers of The Flower Moon'da rol alabileceğini açıklamıştı.

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