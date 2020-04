Robert De Niro'dan Trump'a suçlama: Erken hareket etseydi bu aşamasında olmazdık

New York'ta yaşayan Robert De Niro, "Yeterince uyaran vardı. Eğer erken hareket etselerdi, pandeminin bu aşamasında olmazdık. Bir filmde gördüğümüz şeylere benzemesi dışında tıpkı 11 Eylül gibi hissettiriyor. Çok hızlı gerçekleşti. Dünyanın her büyük şehrini böyle görmek gerçek dışı. Bunu yalnızca bir filmde görürsünüz ve şimdi bizim başımıza geliyor."

Robert De Niro ve Leonardo DiCaprio daha önce bir açıklama yaparak “Amerika Gıda Fonu”, “Meals of Wheels” ve “No Kid Hungry” gibi oluşumları destekleyen birinin gelecek filmleri olan Killers of The Flower Moon'da rol alabileceğini açıklamıştı.