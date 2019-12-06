Robert De Niro'nun kariyerindeki en zor rolü

Son olarak Martin Scorsese’nin The Irishman’de Frank Sheeran karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Robert De Niro, 50 yıllık kariyerinde hazırlanması en zor rolünü açıkladı.
76 yaşındaki oyuncuya, The Hollywood Reporter’la gerçekleştirdiği bir görüşmede hazırlığı en zor filminin hangisi olduğu soruldu. De Niro, yönetmenliğini Scorsese’nin üstlendiği Jake LaMotta’nın hayatını anlatan 1980 tarihli filmi kastederek, “Sanırım Kızgın Boğa (Raging Bull). Epeyce kilo almam vs. gerektiği için” diye yanıtladı.
Bu projeyi üstlenmek için Scorsese’yi kendisinin ikna edip etmediği sorusuna ise ünlü oyuncu şu yanıtı verdi: "Onu ikna etmedim; (ortak zemin bulma konusunda) kendi tarzlarımız var. O dindar, ben değilim ama ortak çıkar içeren konularda anlaşıyoruz."
De Niro, dünya orta siklet şampiyonu profesyonel boksör LaMotta’yı canlandırdığında 30'lu yaşlarının sonundaydı.
Filmdeki rolü oyuncuya Baba II’deki (The Godfather II) rolüyle aldığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nden sonra En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'yle ikinci Oscar’ını kazandırmıştı.