Robert De Niro'nun kariyerindeki en zor rolü

Bu projeyi üstlenmek için Scorsese’yi kendisinin ikna edip etmediği sorusuna ise ünlü oyuncu şu yanıtı verdi: "Onu ikna etmedim; (ortak zemin bulma konusunda) kendi tarzlarımız var. O dindar, ben değilim ama ortak çıkar içeren konularda anlaşıyoruz."





