Robert De Niro'ya cinsiyet ayrımcılığı ve taciz davası
ABD'li aktör Robert De Niro'ya eski asistanı tarafından cinsiyet ayrımcılığı ve taciz suçlamasıyla 12 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.
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BBC'de yer alan habere göre, De Niro'nun eski asistanı Graham Chase Robinson, yıllarca maruz kaldığını iddia ettiği "cinsiyet ayrımcılığı ve taciz" suçlamasıyla ünlü oyuncuya 12 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
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Robinson, oyuncunun kendisine küfür ettiği, zorla fiziksel temasta bulunduğu ve cinsel içerikli yorumlara maruz bıraktığı iddiasında bulundu.
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Haberde, De Niro'nun avukatının iddialar hakkında "saçmalığın ötesinde" yorumunu yaptığı kaydedildi.
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Robinson'un açtığı davadan önce De Niro da eski asistanını, kendisine verdiği bütçeyi kötüye kullandığı ve iş yerinde uzun süre televizyon izlediği suçlamalarıyla dava etmişti.
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ABD medyasında çıkan ve dava dosyasına dayandırılan haberlerde de Robinson'un, De Niro'nun suçlamalarının, kendisinin harekete geçmesini engelleme, kariyerini ve itibarını zedeleme amacı taşıdığını savunarak reddettiği belirtildi.