Robert Downey Jr: Yatırımlarımda Marvel'den ilham aldım

Robert Downey Jr, Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Tony Stark karakterinin yatırım kariyerine yön verdiğini söyledi.

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29.06.2021 - 07:06

Avengers: Endgame ile Marvel Evreni'ne veda eden Tüm zamanların gişe rekorunu kıranilei'ne veda eden Robert Downey Jr . LinkedIn'in baş editörü Dan Roth'la This Is Working isimli podcast programında konuştu.

Tony Star/ Iron Man rolüyle kariyerinde zirve yapan oyuncu; kurucusu olduğu ve çevreci teknolojilere yatırım yapan The Footprint Coalition'ı ve yatırımlarını planlarken Marvel deneyiminin kendisine katkı sağladığını belirtti.





BAFTA ve Altın Küre sahibi oyuncu, Marvel Sinematik Evreni'nin iş dünyasına bakışını şekillendirdiğini söyledi. Downey Jr hayal etmesi şu an güç olsa da Marvel Studios'un 13 yıl önce birbirine bağlı devasa bir evreni oladığına dikkat çekti.





56 yaşındaki oyuncu "Marvel Başkanı Kevin Feige bunu şirketin çalışanlarıyla birlikte tasarladı Başarı endüstrideki diğer şirketlerin de benzer bir yol izlemesine ön ayak oldu. Marvel'ın izlediği bu yol bana da rehber oldu" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre Robert Downey Jr birçok şirketin benzer ilkelerle çalıştığını düşünüyor. Aktöre göre bir kişinin aklına gelen harika fikir bir süre sonra diğerleri tarafından tekrar ediliyor. Çığır açıcı görülen pek çok şey bir süre sonra milyonlarca kişi tarafından standart olarak kabul ediliyor.

Downey Jr "Marvel'da geçirdiğim yıllarda bir şey öğrendiysem o da maalesef bir sonraki ütopik aşamaya kadar paranın etki yarattığıdır. Yaygınlaşmak için sonuna kadar yeniliği kullanır. 13 yıl önce Marvel Sinematik Evreni yoktu ve motive olmuş küçük bir grup kişi birbiriyle bahse girdi ve 10 yıl boyunca bizi çalıştırdı" dedi.





Oyuncu her ne kadar kendisi açısından geleceğin belirsiz olduğunu söylese de oynadığı karakterin problem çözme yeteneğinin kendisine ilham verdiğini söyledi.





Downey Jr., henüz kendisini kanıtlamamış bir yapımcıyken zamanla muazzam bir başarı elde eden Kevin Feige'le çalışmanın kendisine çok şey kattığını itiraf etti