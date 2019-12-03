Robert Pattinson'ın hayran endişesi

Robert Pattinson, The Batman’deki yeni rolünün kendisine Alacakaranlık (Twilight) serisi kadar ilgi getirmesini istemediğini dile getirdi.
Sunday Today’e konuşan Pattinson, vampir film serisiyle gelen şöhretin “Çok ani” olduğunu belirterek The Batman’de bu çılgınlığın tekrarlanması gibi bir dileğinin olmadığını ifade etti.
“Evinin dışında gezinen insanlar” görmek istemediğini vurgulayan Pattinson, “Bence artık biraz sıkıcı ve yaşlıyım” dedi.
İlk olarak Harry Potter ve Ateş Kadehi’ndeki (Harry Potter and the Goblet Fire) ufak rolüyle geniş kitlelerce tanınan Pattinson ardından büyük çıkışını Alacakaranlık’taki başrolüyle yapmıştı.
The Batman’de Zoe Kravitz de Catwoman’a hayat verecek. Kravitz’in yanında Jeffrey Wright “James Gordon”, Paul Dano “The Riddler”, Andy Serkis "Alfred Pennyworth" karakterleriyle projeye dahil oldu. Colin Farrell'ın ise Penguen'e hayat vereceği konuşuluyor.
Yönetmenliğini Matt Reeves’in üstleneceği The Batman’in Haziran 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.