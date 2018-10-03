Robert Pattinson’ın şortlu kırmızı halı kıyafeti
ntv.com.tr
Oyuncu Robert Pattinson, yeni filmi High Life’ın New York’taki galasında şortlu takımıyla dikkatleri üzerinde topladı. Her zaman şık takım elbiseleriyle kırmızı halıdan geçen ünlü oyuncu bu defa ters köşe yaptı.
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Alacakaranlık serisiyle yıldızı parlayan oyuncu Robert Pattinson, kırmızı halıdaki kıyafet seçimiyle çok konuşuldu.
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32 yaşındaki ABD’li oyuncu, yeni filmi High Life’ın New York’taki Alice Tully Hall’daki galasına katıldı.
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Pattinson, şort üzeri ceket ve uzun çoraptan oluşan stiliyle tüm bakışları üzerinde topladı.
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Ünlü oyuncunun kıyafetinin Dior Homme imzalı olduğu öğrenildi.
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Pattinson, 2018 New York Film Festivali kapsamında düzenlenen galada filmin yönetmeni Claire Denis’le birlikte de fotoğraf çektirdi.
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2008 yılında ilk Alacakaranlık filmiyle dünya çapında tanınan aktör, “Ortadan kaybolmak istediğim zamanlar oldu. Terapi gördüm ve insanların beni tanımaması için kıyafetlerimi değiştirdim” şeklinde konuşmuştu.