Robert Redford: Kimse yakışıklı olduğumu söylemedi

Çevresel konularda en çok çaba harcayan oyuncuların başında gelen Redord, doğaya olan tutkusunun nasıl başladığını şöyle anlattı:

“11 yaşında başladı. Annem o yaşta beni bir gün Los Angeles’tan Yosemite’ye, dağlara getirmişti. Uzun bir tünelden geçiyorsun. Tünel bitince karşına cennet çıkıyor. Arabadan yemyeşil doğayı görünce ‘Bakmak istemiyorum içinde olmak istiyorum’ demiştim. O zaman kendimi doğayı koruma ve muhafaza etmeye karşı sorumlu hissetmeye başladım. Eğer doğayı korumayacaksak neden çocuk yapıyoruz anlamıyorum. Ben büyürken Amerika’da gökdelen çılgınlığı vardı. Bizi Avrupa’dan ayıran gökdelenlerimizdi. Allah’tan o dengesiz dönem bitti. Bu yüzden mutluyum.”