Robert Redford: Kimse yakışıklı olduğumu söylemedi

Robert Redford’un son kez oyuncu olarak seyirci karşısına çıktığı The Old Man and The Gun filmi önceki gün gösterime girdi. Amerika’nın en ünlü banka soyguncularından Forrest Tucker’ın hayat hikayesinden uyarlanan filmde rol alan sinemanın yaşayan efsanesi Robert Redford, “Artık oyunculuğu bırakma zamanı geldi galiba. Oyunculuk yerine yönetmenlik ve yapımcılık yapacağım” dedi.