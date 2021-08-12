Robin Williams'ın kızı Zelda Williams'ın arşivinden fotoğraflar

12.08.2021 - 07:43 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 08:04
Robin Williams 2014 yılında intihar sonucu hayatına son vermişti. Zelda Williams, 2015'te verdiği bir röportajda, "Daha önce sahip olduğum eğlenceli ve mutlu hayata yeniden sahip olmam için çok çalışmam gerekecek" demişti.
Robin Williams'ın eşi Susan Schneider Williams, 2016 yılında verdiği bir röportajda, ünlü aktörün depresyon nedeniyle intihar etmediğini, Lewy cisimcikli demansla (Parkinson hastalığı demansı) mücadele ettiğini söylemişti.
Lewy cisimcikli demansı, aşırı protein depolanması sonucu beynin etkilenmesi ve bunun da davranışları, ruh halini ve hareketleri değiştirmesi şeklinde tanımlanıyor. Hastalığın belirtileri Parkinson ve Alzheimer hastalıklarıyla benzerlikler gösteriyor.
Eşinin davranışlarının Ekim 2013’te, ikinci evlilik yıldönümleri döneminde karın ağrısıyla birlikte değiştiğini söyleyen Williams, "Robin ve ben o zamana kadar altı yıldır birlikteydik, eşimin normal korku ve endişe çizgisini biliyordum. Korku ve endişesi yükselişe geçti ve korkutucu bir seviyede devamlı hale geldi. İşte tam da bu sıralarda hastalığı başlamıştı” diye konuşmuştu.