Robin Williams'ın kızı Zelda Williams'ın arşivinden fotoğraflar

Eşinin davranışlarının Ekim 2013’te, ikinci evlilik yıldönümleri döneminde karın ağrısıyla birlikte değiştiğini söyleyen Williams, "Robin ve ben o zamana kadar altı yıldır birlikteydik, eşimin normal korku ve endişe çizgisini biliyordum. Korku ve endişesi yükselişe geçti ve korkutucu bir seviyede devamlı hale geldi. İşte tam da bu sıralarda hastalığı başlamıştı” diye konuşmuştu.